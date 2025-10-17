Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

Ace Frehley, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ace Frehley, narodený ako Paul Daniel Frehley, zomrel v kruhu svojich blízkych po nedávnom páde.

Autor TASR
Los Angeles 17. októbra (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley. Podľa štvrtkovej správy agentúry AFP to potvrdila jeho rodina, informuje TASR.

Frehley, prezývaný aj „Spaceman“, bol v roku 1973 zakladajúcim členom Kiss spolu s frontmanom Genom Simmonsom, rytmickým gitaristom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom. Jeho gitara zaznela v niektorých ich najväčších hitoch vrátane „Rock and Roll All Nite“ a „I Was Made for Lovin’ You“.



Zo skupiny podľa AFP odišiel v roku 1982 kvôli užívaniu drog a nezhodám a venoval sa sólovej kariére. Neskôr sa s Kiss v roku 1996 znovu spojil na turné a s kapelou zotrval šesť rokov. V roku 2024 vydal album s „10.000 Volts“.

Kapela Kiss bola obzvlášť populárna v polovici 70. rokov minulého storočia. Jej členovia sa preslávili teatrálnymi vystúpeniami s ohňostrojmi a dymovnicami, charakteristickým čierno-bielym maľovaním tváre, divokými účesmi a vysokými topánkami na platforme, uviedla AFP.
