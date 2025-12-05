< sekcia Zahraničie
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Mortal Kombat
Herec zomrel obklopený svojou rodinou po ťažkostiach spôsobených mŕtvicou, potvrdila jeho manažérka Margie Weinerová.
San Francisco 5. decembra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel po mŕtvici vo štvrtok v kalifornskej Santa Barbare americký herec japonského pôvodu Cary-Hiroyuki Tagawa. Zahral si vo filmoch ako Mortal Kombat, Pearl Harbor alebo Posledný cisár, píše TASR podľa správ agentúry DPA a televízie CNN.
Tagawa sa narodil v roku 1950 v Tokiu, ale väčšinu svojho života strávil v Spojených štátoch. Jeho otec bol Havajčan, matka Japonka. Počas úspešnej hereckej kariéry hral v desiatkach filmov a seriálov vrátane úspešných snímok ako Planéta opíc, Tekken alebo Gejša.
Herec zomrel obklopený svojou rodinou po ťažkostiach spôsobených mŕtvicou, potvrdila jeho manažérka Margie Weinerová. „Cary bol vzácna duša: štedrý, ohľaduplný a nekonečne oddaný svojmu remeslu. Jeho strata je nesmierna. Moje srdce je s jeho rodinou, priateľmi a všetkými, ktorí ho milovali,“ uviedla.
