< sekcia Zahraničie
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel spoluzakladateľ siete Pizza Hut
Dan a jeho mladší brat Frank otvorili prvú reštauráciu Pizza Hut v meste Wichita v americkom štáte Kansas v roku 1958.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 27. novembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel Dan Carney, ktorý pred takmer 70 rokmi spolu so svojím bratom založil sieť pizzerií Pizza Hut. O jeho úmrtí informovala Štátna univerzita vo Wichite (WSU), ktorú Carney navštevoval. Zomrel 13. novembra, uviedla vo svojej správe agentúra AP, píše TASR.
Dan a jeho mladší brat Frank otvorili prvú reštauráciu Pizza Hut v meste Wichita v americkom štáte Kansas v roku 1958. V tom čase boli obaja študentmi. Na založenie svojho podniku použili pôžičku 600 dolárov od svojej matky.
„Na vývesnú tabuľu pred reštauráciou sa zmestilo len osem písmen, a tak sa zrodila Pizza Hut,“ uvádza sa na webovej stránke spoločnosti.
Podnikanie bratov Carneyovcov sa rýchlo rozbehlo a vďaka franšízovým prevádzkam sa sieť postupne rozšírila. Charakteristická červená strecha reštaurácií Pizza Hut sa objavila v roku 1969. Už v roku 1971 bola sieť podľa tržieb najväčším reťazcom pizzerií na svete. Na konci minulého roka mala podľa svojej webovej stránky po celom svete takmer 20.000 prevádzok.
Medzinárodné združenie franšízových partnerov Pizza Hut pripísalo Carneymu významný podiel na formovaní hodnôt spoločnosti. „Dan veril, že veci treba robiť správne, starať sa o zákazníkov aj zamestnancov a pomáhať miestnym komunitám. Tieto hodnoty pomohli vybudovať značku Pizza Hut a sú pre nás rovnako dôležité aj dnes,“ uviedlo združenie vo vyhlásení pre agentúru AP.
Carney sa okrem podnikania venoval aj filantropii a podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením, pričom 50 rokov pôsobil ako predseda správnej rady Nadácie pre výskum detskej mozgovej obrny (Cerebral Palsy Research Foundation).
Aj WSU pripomenula, že Carney ju desaťročia podporoval, okrem iného prostredníctvom štipendií pre študentov. Pomohol tiež so založením múzea Pizza Hut v areáli univerzity.
Spoločnosť má v súčasnosti sídlo v americkom štáte Texas. Vzhľadom na rastúcu konkurenciu sieť v priebehu rokov niekoľkokrát zmenila vlastníka. Spoločnosť PepsiCo ju kúpila v roku 1977, no v roku 1997 oddelila svoju reštauračnú divíziu, z ktorej vznikla firma Yum Brands. Súkromná investičná spoločnosť LongRange Capital kúpila Pizza Hut začiatkom tohto roka za približne 1,5 miliardy dolárov (1,37 miliardy eur). Transakcia nezahŕňala podnikanie siete v pevninskej Číne.
Carneyho mladší brat Frank zomrel v roku 2020, doplnila agentúra AP.
Dan a jeho mladší brat Frank otvorili prvú reštauráciu Pizza Hut v meste Wichita v americkom štáte Kansas v roku 1958. V tom čase boli obaja študentmi. Na založenie svojho podniku použili pôžičku 600 dolárov od svojej matky.
„Na vývesnú tabuľu pred reštauráciou sa zmestilo len osem písmen, a tak sa zrodila Pizza Hut,“ uvádza sa na webovej stránke spoločnosti.
Podnikanie bratov Carneyovcov sa rýchlo rozbehlo a vďaka franšízovým prevádzkam sa sieť postupne rozšírila. Charakteristická červená strecha reštaurácií Pizza Hut sa objavila v roku 1969. Už v roku 1971 bola sieť podľa tržieb najväčším reťazcom pizzerií na svete. Na konci minulého roka mala podľa svojej webovej stránky po celom svete takmer 20.000 prevádzok.
Medzinárodné združenie franšízových partnerov Pizza Hut pripísalo Carneymu významný podiel na formovaní hodnôt spoločnosti. „Dan veril, že veci treba robiť správne, starať sa o zákazníkov aj zamestnancov a pomáhať miestnym komunitám. Tieto hodnoty pomohli vybudovať značku Pizza Hut a sú pre nás rovnako dôležité aj dnes,“ uviedlo združenie vo vyhlásení pre agentúru AP.
Carney sa okrem podnikania venoval aj filantropii a podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením, pričom 50 rokov pôsobil ako predseda správnej rady Nadácie pre výskum detskej mozgovej obrny (Cerebral Palsy Research Foundation).
Aj WSU pripomenula, že Carney ju desaťročia podporoval, okrem iného prostredníctvom štipendií pre študentov. Pomohol tiež so založením múzea Pizza Hut v areáli univerzity.
Spoločnosť má v súčasnosti sídlo v americkom štáte Texas. Vzhľadom na rastúcu konkurenciu sieť v priebehu rokov niekoľkokrát zmenila vlastníka. Spoločnosť PepsiCo ju kúpila v roku 1977, no v roku 1997 oddelila svoju reštauračnú divíziu, z ktorej vznikla firma Yum Brands. Súkromná investičná spoločnosť LongRange Capital kúpila Pizza Hut začiatkom tohto roka za približne 1,5 miliardy dolárov (1,37 miliardy eur). Transakcia nezahŕňala podnikanie siete v pevninskej Číne.
Carneyho mladší brat Frank zomrel v roku 2020, doplnila agentúra AP.