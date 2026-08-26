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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel velikán súčasnej maďarskej literatúry
Za svoju tvorbu získal množstvo prestížnych ocenení doma aj v zahraničí.
Autor TASR
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Budapešť 26. augusta (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších a medzinárodne najuznávanejších autorov modernej maďarskej literatúry Péter Nádas, držiteľ Kossuthovej ceny a Ceny Attilu Józsefa. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Spisovateľ zomrel o 08.00 h vo svojom dome v obci Gombosszeg v Zalianskej župe, oznámili v stredu na spisovateľovej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.
Nádas bol maďarský spisovateľ, dramatik, esejista, ale aj fotograf, jeden z najvýznamnejších a medzinárodne uznávaných tvorcov modernej maďarskej literatúry. Spolu s Péterom Esterházym, Péterom Hajnóczym a Péterom Lengyelom bol určujúcou postavou generácie spisovateľov známej ako „generácia Petra“ a dôležitou postavou v obnove maďarskej prózy. Knižný svet mu vďačí za monumentálne romány ako Kniha pamätí, Paralelné poviedky, Úryvky z Ľahkého koňa alebo Hororové poviedky.
Jeho mnohostranné diela zahŕňajú všetky charakteristiky Nádasovho umenia: citlivosť, analytické schopnosti, prísnu logiku, presné a často bezohľadné zobrazenie ľudí a prostredia, zmyselnosť a štipku irónie.
Za svoju tvorbu získal množstvo prestížnych ocenení doma aj v zahraničí. V roku 1985 mu bola udelená Cena Attilu Józsefa a v roku 1992 Kossuthova cena za jeho príspevok k obnove maďarského románu. V roku 1992 získal Rakúsku štátnu literárnu cenu a v roku 1998 jeho kniha Emlékiratok získala vo Francúzsku cenu za najlepšiu cudzojazyčnú knihu roka. V roku 2005 získal cenu Pro Urbe Budapešť, v roku 2006 ceny Sándora Máraiho a Palladium a v tom istom roku bol zvolený za člena Berlínskej akadémie umení. V roku 2007 mu bol udelený Stredný kríž Rádu za zásluhy Maďarskej republiky, v roku 2010 sa stal čestným občanom Budapešti, v roku 2014 mu bola udelená Würthova cena a v roku 2015 Cena Ernőa Szépa.
V roku 2018 získal umeleckú cenu Aegon za svoje dielo Ľahký kôň. V roku 2025 získal literárnu cenu francúzskeho časopisu Transfuge, cenu Prix Médicis Spécial a v tom istom roku cenu Pour le Mérite. V roku 2026 mu bol udelený Veľký kríž za zásluhy s hviezdou Rádu za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Spisovateľ zomrel o 08.00 h vo svojom dome v obci Gombosszeg v Zalianskej župe, oznámili v stredu na spisovateľovej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.
Nádas bol maďarský spisovateľ, dramatik, esejista, ale aj fotograf, jeden z najvýznamnejších a medzinárodne uznávaných tvorcov modernej maďarskej literatúry. Spolu s Péterom Esterházym, Péterom Hajnóczym a Péterom Lengyelom bol určujúcou postavou generácie spisovateľov známej ako „generácia Petra“ a dôležitou postavou v obnove maďarskej prózy. Knižný svet mu vďačí za monumentálne romány ako Kniha pamätí, Paralelné poviedky, Úryvky z Ľahkého koňa alebo Hororové poviedky.
Jeho mnohostranné diela zahŕňajú všetky charakteristiky Nádasovho umenia: citlivosť, analytické schopnosti, prísnu logiku, presné a často bezohľadné zobrazenie ľudí a prostredia, zmyselnosť a štipku irónie.
Za svoju tvorbu získal množstvo prestížnych ocenení doma aj v zahraničí. V roku 1985 mu bola udelená Cena Attilu Józsefa a v roku 1992 Kossuthova cena za jeho príspevok k obnove maďarského románu. V roku 1992 získal Rakúsku štátnu literárnu cenu a v roku 1998 jeho kniha Emlékiratok získala vo Francúzsku cenu za najlepšiu cudzojazyčnú knihu roka. V roku 2005 získal cenu Pro Urbe Budapešť, v roku 2006 ceny Sándora Máraiho a Palladium a v tom istom roku bol zvolený za člena Berlínskej akadémie umení. V roku 2007 mu bol udelený Stredný kríž Rádu za zásluhy Maďarskej republiky, v roku 2010 sa stal čestným občanom Budapešti, v roku 2014 mu bola udelená Würthova cena a v roku 2015 Cena Ernőa Szépa.
V roku 2018 získal umeleckú cenu Aegon za svoje dielo Ľahký kôň. V roku 2025 získal literárnu cenu francúzskeho časopisu Transfuge, cenu Prix Médicis Spécial a v tom istom roku cenu Pour le Mérite. V roku 2026 mu bol udelený Veľký kríž za zásluhy s hviezdou Rádu za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)