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Britský herec Tim Curry zomrel na ischemickú chorobu srdca

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Na archívnej snímke herec Tim Curry. Foto: TASR/AP

Curry zomrel 25. augusta vo svojom dome v Los Angeles vo veku 80 rokov.

Autor TASR
Los Angeles 3. septembra (TASR) - Britský herec Tim Curry, známy najmä z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Picture Show, zomrel na ischemickú chorobu srdca. S odvolaním sa na jeho hovorcu a oficiálne dokumenty o tom informovala televízia BBC a časopis People, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Curry zomrel 25. augusta vo svojom dome v Los Angeles vo veku 80 rokov. Od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku, liečil sa aj na rakovinu obličiek. Kariéru v Hollywoode začal v 60. rokoch 20. storočia.

Ischemická choroba srdca je asymptomatické ochorenie, pri ktorom do srdcového svalu cez koronárne tepny prúdi obmedzené množstvo okysličenej krvi.

Curry bol známy svojim humorom i prácou s hlasom. Trikrát bol nominovaný na cenu Tony a raz na cenu Emmy. Preslávil sa najmä v bláznivej filmovej paródii The Rocky Horror Picture Show, ktorá bola spočiatku kritikmi odmietaná.

Fanúšikovia ho poznajú aj ako klauna Pennywisea z adaptácie hororu To z roku 1990 od Stephena Kinga alebo pána Hectora z komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.
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