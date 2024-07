SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela detská hviezda populárneho sitkomu ALF

New York 12. júla (TASR) - Bývalý americký herec Benji Gregory, ktorý sa preslávil ako detská hviezda v sci-fi sitkome ALF z 80. rokov, zomrel vo veku 46 rokov - pravdepodobne na úpal.



Na sociálnej sieti Facebook to tento týždeň oznámila jeho sestra Rebecca Hertzberg-Pfaffingerová, ktorá dodala, že jej brata našli mŕtveho v júni v jeho aute aj so psom Hansom.



Ako informovala agentúra AFP, oficiálna príčina smrti sa ešte nezistila. Jeho sestra sa však domnieva, že brat "zaspal a zomrel na úpal".



Veľká časť Spojených štátov zažíva v posledných týždňoch intenzívne horúčavy. Obzvlášť bol nimi zasiahnutý západ krajiny, kde vládnu rekordné teploty ohrozujúce ľudské životy. Podľa vedcov sú opakujúce sa vlny horúčav znakom klimatických zmien spôsobených používaním fosílnych palív ľudstvom.



Gregoryho našli mŕtveho v aute na predmestí Phoenixu v štáte Arizona na juhozápade USA.



Seriál ALF sa vysielal v rokoch 1985-90, ale v pamäti mnohých ľudí zostal ako charakteristický artefakt popkultúry 80. rokov. Gregory v ňom hral dieťa, ktoré sa stalo najlepším priateľom hlavnej postavy predstavujúcej mimozemskú formu života (alien life form - ALF).



Účinkovanie v tomto seriáli prinieslo Benjimu Gregorymu mnoho úloh v reklamách, ako aj účinkovanie vo viacerých seriáloch vrátane The Twilight Zone. Začiatkom roka 2000 ukončil kariéru v zábavnom priemysle a vstúpil do námorníctva Spojených štátov.