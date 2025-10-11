< sekcia Zahraničie
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela legendárna oscarová herečka Diane Keatonová
Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala v roku 1977 za film Woodyho Allena Annie Hallová.
Autor TASR,aktualizované
Washington 11. októbra (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrela Oscarom ocenená americká herečka Diane Keatonová. S odvolaním sa na hovorcu jej rodiny to v sobotu oznámil časopis People. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Keatonová podľa hovorcu zomrela v americkom štáte Kalifornia, kde sa aj narodila. Podrobnosti o príčine jej úmrtia bezprostredne neboli známe, rodina požiadala o rešpektovanie súkromia.
Legendárna herečka sa preslávila v 70. rokov minulého storočia. Debutovala v snímke Milenci a ďalší cudzinci. Počas svojej viac než päťdesiatročnej kariéry si zahrala vo filmoch Krstný otec, Dámsky klub, Klub odložených žien či Marvinova izba.
Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala v roku 1977 za film Woodyho Allena Annie Hallová. Za túto snímku dostala aj cenu BAFTA.
Za Milovať je zábavné si - podobne ako za Annie Hallovú - prevzala Zlatý glóbus. V roku 2017 získala za celoživotné dielo najvyššie ocenenie Amerického filmového inštitútu (AFI).
