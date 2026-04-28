SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela speváčka známej skupiny
New York 28. apríla (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela Nedra Talleyová. posledná významná členka americkej dievčenskej vokálnej skupiny The Ronettes. Informovala stanica Sky News.
Talleyová v 60. rokoch vystupovala v kupine, ktorá sa preslávila hitmi ako Be My Baby, Walking in the Rain, Baby, I Love You a The Best Part of Breakin' Up po boku svojich sesterníc Ronnie Spectorovej a Estelle Bennettovej.
Členky skupiny The Ronettes, ktorá vznikla v roku 1957, boli známe svojimi charakteristickými účesmi v tvare včelieho úľa. K sláve sa dostali vďaka spolupráci s anglickým hudobným producentom Philom Spectorom, ktorý kooperoval aj s The Beatles.
The Ronettes vydali iba jeden štúdiový album Presenting the Fabulous Ronettes (1964), ale ich hudba prešla skúškou času. Hudobný magazín Rolling Stone v roku 2023 zaradil tento album na 494. miesto v rebríčku „500 najlepších albumov všetkých čias“.
Skupinu The Ronettes v roku 2007 uviedli do Rokenrolovej siene slávy. Ďalšie význačné členky zoskupenia už tiež zomreli - Estelle Bennettová (2009) a Ronnie Spectorová (2022).
