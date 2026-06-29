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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa herečka

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Podľa vyjadrenia rodiny zomrela Keithová pokojne vo svojom dome v Surrey, kde žila uplynulých viac než 50 rokov.

Autor TASR
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Londýn 29. júna (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrela britská komediálna herečka Penelope Keithová. Oznámila to v pondelok jej rodina, píše TASR na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.

Podľa vyjadrenia rodiny zomrela Keithová pokojne vo svojom dome v Surrey, kde žila uplynulých viac než 50 rokov. Trpela na rakovinu.

„Rodina je vďačná za starostlivosť a podporu, ktoré dostala počas jej liečby, a žiada, aby bolo v tomto čase rešpektované ich súkromie,“ uvádza sa vo vyhlásení rodiny.

Keithová desaťročia stvárňovala komediálne role v televízii, filmoch, rozhlase i divadle. Známa bola najmä úlohami v sitkomoch The Good Life a To the Manor Born. Za rolu Margo Leadbetterovej v The Good Life získala v roku 1977 ocenenie Britskej akadémie filmového a televízneho umenia (BAFTA).
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