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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa sovietska a ruská herečka
Fedosejevová-Šukšinová sa narodila v roku 1938 v Leningrade (v súčastnosti Petrohrad).
Autor TASR
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Moskva 7. novembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela sovietska a ruská herečka Lidija Fedosejevová-Šukšinová. Informovala o tom jej dcéra, herečka a moderátorka Marija Šukšinová. Príčinou úmrtia bolo zlyhanie srdca, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Herečka zomrela vo štvrtok 6. novembra. Pre problémy so srdcom ju ešte 14. októbra previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej právnička vtedy uviedla, že herečkin stav je stabilizovaný, no naďalej vážny a lekári bojujú o jej život.
Fedosejevová-Šukšinová sa narodila v roku 1938 v Leningrade (v súčastnosti Petrohrad). Do širšieho povedomia sa dostala aj vďaka úlohám vo filmoch svojho manžela, režiséra a spisovateľa Vasilija Šukšina, najmä v snímke Červená kalina a Tresky plesky.
Divákom je známa aj z filmov Bojovali za vlasť, či televízneho filmu Dvanásť stoličiek podľa rovnomenného románu Iliu Iľfa a Jevgenija Petrova, v ktorom stvárnila madam Gricacujevovú - vdovu, s ktorou sa oženil hlavný hrdina Ostap Bender. Vo väčšine svojich úloh stvárňovala vnútorne silné ruské ženy.
Herečka zomrela vo štvrtok 6. novembra. Pre problémy so srdcom ju ešte 14. októbra previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej právnička vtedy uviedla, že herečkin stav je stabilizovaný, no naďalej vážny a lekári bojujú o jej život.
Fedosejevová-Šukšinová sa narodila v roku 1938 v Leningrade (v súčastnosti Petrohrad). Do širšieho povedomia sa dostala aj vďaka úlohám vo filmoch svojho manžela, režiséra a spisovateľa Vasilija Šukšina, najmä v snímke Červená kalina a Tresky plesky.
Divákom je známa aj z filmov Bojovali za vlasť, či televízneho filmu Dvanásť stoličiek podľa rovnomenného románu Iliu Iľfa a Jevgenija Petrova, v ktorom stvárnila madam Gricacujevovú - vdovu, s ktorou sa oženil hlavný hrdina Ostap Bender. Vo väčšine svojich úloh stvárňovala vnútorne silné ruské ženy.