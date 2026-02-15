< sekcia Zahraničie
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela Zuzana Marešová, posledná z Wintonových detí
Zuzanin otec Maximilián Spitzer bol československý Žid, matka Pavla bola kresťankou z Viedne.
Autor TASR
Praha 15. februára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela Zuzana Marešová, posledná z tzv. Wintonových detí žijúcich v Česku. Patrila medzi 669 prevažne židovských detí, ktoré na začiatku druhej svetovej vojny vlakmi odcestovali z Prahy do Londýna vďaka ich britskému záchrancovi - sirovi Nicholasovi Wintonovi. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy portálu Novinky.cz.
Na sociálnej sieti Facebook informovali o úmrtí Marešovej zástupcovia projektu Paměť národa.
Zuzanin otec Maximilián Spitzer bol československý Žid, matka Pavla bola kresťankou z Viedne. Na jar roku 1939 vycestoval otec do Anglicka, aby tam založil pobočku svojej firmy. Matke sa potom podarilo vyslať do Anglicka vďaka Wintonovi aj všetky tri dcéry - Lily, Ditu a Zuzanu. Neskôr sa do Anglicka dostala aj ona.
O okolnostiach svojho odchodu z republiky v roku 1939 sa Marešová dozvedela až po roku 1990. Vtedy sa tiež prvýkrát dozvedela, že patrí medzi takzvané Wintonove deti.
Britský maklér a humanitárny pracovník Nicholas Winton sa narodil 19. mája 1909. Zachránil 669 prevažne židovských detí, ktoré odviezli vlaky z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. Prvý vlak odišiel z Prahy v máji 1939, posledný v septembri toho istého roku. Rodiny detí väčšinou za vojny zahynuli. Do povedomia širšej verejnosti sa Winton dostal až vďaka stretnutiu so svojimi zachránenými „deťmi“, ktoré zorganizovala britská rozhlasová a televízna stanica BBC v roku 1988.
V roku 1998 ho prijal na Pražskom hrade prezident Českej republiky Václav Havel a vyznamenal ho rádom T. G. Masaryka. V roku 2002 ho v rodnej Británii povýšila britská kráľovná do šľachtického stavu.
Zomrel v roku 2015 vo veku 106 rokov.
