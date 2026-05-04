SMUTNÁ ŠTATISTIKA: Pri prestrelkách gangov vo Švédsku zahynuli nevinní
Autor TASR
Štokholm 4. mája (TASR) - Za uplynulé tri roky zahynulo pri prestrelkách gangov vo Švédsku 23 nevinných okoloidúcich a 30 ďalších utrpelo zranenia. Vyplýva to zo štatistík zverejnených v pondelok. Podľa polície je počet obetí vysoký, keďže strelcami sú často veľmi mladí páchatelia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Švédsko sa už viac než desať rokov snaží potlačiť násilie páchané miestnymi gangmi. Podľa policajných štatistík medzi nevinné obete strelieb patria najmä ľudia náhodne zasiahnutí guľkami, osoby, ktoré si strelec omylom zamenil za iné, a príbuzní členov gangov.
Operačný koordinátor na oddelení národných operácií švédskej polície Alexander Wallenius pre tlačovú agentúru TT uviedol, že jedným z dôvodov vysokého počtu zranených civilistov je nízky vek strelcov.
„Máme do činenia s veľmi mladými páchateľmi, ktorí v mnohých prípadoch nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s násilnou trestnou činnosťou, čo znamená väčšie riziko, že zasiahnu tretie osoby alebo nesprávny cieľ,“ povedal Wallenius.
Švédske gangy často využívajú sociálne siete a šifrované aplikácie na nábor tínedžerov, ktorým platia za páchanie trestných činov. Nováčikovia majú často menej než 15 rokov, čo je vo Švédsku hranica trestnej zodpovednosti – to znamená, že nemôžu byť trestne stíhaní a spadajú pod dohľad sociálnych služieb, čím sa stávajú cennými pre gangy.
Menšinová pravicová vláda, podporovaná protiimigračnou stranou Švédski demokrati, presadzuje tvrdý postup proti zločinu a imigrácii pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 13. septembra. Minulý týždeň oznámila, že plánuje zaviesť zákon, ktorý by platformám sociálnych sietí, ako sú TikTok a Snapchat, ukladal povinnosť odstrániť „inzeráty na vraždy“ spojené s gangmi do jednej hodiny, inak im budú hroziť vysoké pokuty.
Vláda už predtým oznámila plány na zníženie veku trestnej zodpovednosti z 15 na 13 rokov v prípade trestných činov, za ktoré hrozí trest odňatia slobody na najmenej štyri roky.
