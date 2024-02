Tragický deň vo Viedni: V piatok tam bolo zabitých päť žien

Viedeň 24. februára (TASR) - Rakúska polícia našla v piatok večer vo viedenskom nevestinci tri mŕtve ženy so zjavnými ranami nožom na tele a krátko nato zatkla muža podozrivého z útoku. Verejný dom sa nachádza v 20. viedenskom obvode Brigittenau, ktorý je jedným z najchudobnejších v meste. TASR informuje podľa agentúr APA a AFP.



Políciu na miesto útoku privolal svedok, pričom krvavá stopa viedla von z podniku. Telá boli na viacerých miestach v podniku a ženy boli už mŕtve. "Je to prebiehajúca operácia, takže momentálne neposkytneme žiadne ďalšie informácie," uviedol v sobotu policajný hovorca Philipp Hasslinger.



Podozrivý útočník má 27 rokov a pri zadržaní neďaleko podniku mal pri sebe stále nôž, ktorý bol pravdepodobne vražednou zbraňou. Podozrivého vypočúva polícia a pričom motív vraždy nie je známy.



V samostatnom prípade viedenská polícia v byte na Erdbergstrasse v piatok našla mŕtvu 51-ročnú matku a jej 13-ročnú dcéru. Privolala ju pani, ktorá sa nedokázala spojiť s dcérou ani vnučkou. Privolaný lekár konštatoval, že pravdepodobnou príčinou ich smrti bolo udusenie pri použití "tupej sily". Hlavným podozrivým je otec dievčaťa.



Rakúska asociácia autonómnych útulkov pre ženy eviduje za minulý rok 26 vrážd žien spojených s rodovo podmieneným násilím. V krajine to rozprúdilo diskusiu o pomoci obetiam a ochrane pred útočníkmi, ktorými sú partneri alebo bývalí partneri.



Rakúska vláda sa zaviazala obmedziť podobné situácie na minimum a prijať niekoľko opatrení vrátane lepšieho financovania organizácií, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia. Mimovládne organizácie ju však kritizujú, že tieto kroky sú nedostatočné.