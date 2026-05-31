SMÚTOK V USA: Zomrela známa oscarová filmárka
Los Angeles 31. mája (TASR) - Marcia Lucasová, držiteľka Oscara za strih pôvodných filmov zo série Hviezdne vojny, zomrela vo veku 80 rokov. Lucasová, ktorá bola v rokoch 1969-1983 vydatá za amerického režiséra Georgea Lucasa, skonala v stredu v kruhu svojich blízkych v Kalifornii na rakovinové ochorenie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Lucasová bola strihačkou filmov Hviezdne vojny (1977), Hviezdne vojny VI - Návrat Jediho (1983), ako aj skorších filmov Georgea Lucasa THX 1138 (1971) a Americké graffiti (1973).
V priebehu desaťročí, ktoré uplynuli od uvedenia filmu, zohrala kľúčovú úlohu pri rozvíjaní dejovej línie Obi-Wana Kenobiho tým, že presvedčila svojho vtedajšieho manžela, že táto postava, ktorú stvárnil Alec Guinness, by mala zviesť súboj so svetelným mečom s Darthom Vaderom a stať sa duchovným sprievodcom Luka Skywalkera, ktorého stvárnil Mark Hamill.
Keď pracovala na strihu tejto vesmírnej opery, získala si uznanie za to, že dokázala dať zmysel surovému záberovému materiálu vrátane kulminujúceho útoku rebelov na Hviezdu smrti, ktorý sa mohol skončiť naratívnym chaosom. Lucasová bola tiež členkou tímu, ktorý v 70. rokoch strihal filmy režiséra Martina Scorseseho - Alice tu už nebýva (1974), Taxikár (1976) a New York, New York (1977).
Lucasová sa narodila ako Marcia Griffinová v meste Modesto v Kalifornii krátko po skončení druhej svetovej vojny. Keď bola ešte malé dieťa, presťahovala sa s matkou do Los Angeles po tom, ako sa jej rodičia rozviedli. Najskôr pracovala ako filmová knihovníčka, neskôr prešla k práci strihačky.
Lucasová pracovala ako asistentka strihača na dokumentárnom filme Cesta do Tichomoria (1968), kde sa zoznámila s Georgeom Lucasom, ktorý bol vtedy študentom filmovej školy. Krátko nato sa zasnúbili. Po rozvode bola v rokoch 1983-1993 vydatá za Toma Rodriguesa, vedúceho výroby v produkčnom centre Skywalker Ranch.
„Jej vplyv na film je nezmazateľný, ale tí, ktorí ju poznali najlepšie, si budú pamätať, ako vďaka nej bol život veselší, krajší, zábavnejší a plnší lásky,“ uviedla jej rodina.
