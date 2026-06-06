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SMÚTOK VO FRANCÚZSKU: Zomrela bývalá prvá dáma Bernadette Chiracová
Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departementu Corrze v rokoch 1979 až 2015.
Autor TASR,aktualizované
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Paríž 6. júna (TASR) - Vo veku 93 rokov v piatok zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Bernadette navždy odišla „pokojne, obklopená svojou rodinou,“ uviedla dcéra Claude s tým, že jej matka ešte 18. mája oslávila narodeniny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bernadette Chiracová bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii USA a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019.
Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departementu Corrze v rokoch 1979 až 2015.
Denník Le Monde o nej napísal, že bola predovšetkým žena so silným charakterom, ktorá rada citovala biblické slová: „Nik nevie ani dňa, ani hodiny.“
Jej uvážlivosť a vždy bezchybný vzhľad z nej postupne urobili osobnosť s verejným vplyvom, píše AFP. V roku 2023 si ju vo filme Bernadette zahrala francúzska herecká legenda Catherine Deneuve. Snímka sa venovala jej rokom vo funkcii prvej dámy.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vzdal Bernadette Chiracovej hold ako „veľkej žene s veľkým srdcom“, ktorá „zanechala stopu v našich dejinách“ a „svojím taktom a odhodlaním zmenila životy mnohých ľudí“.
Macron hovorí, že ovplyvnila nielen región Corrze, ale aj životy miliónov pacientov prostredníctvom svojho dlhoročného a neúnavného pôsobenia na čele nadácie podporujúcej nemocnice.
Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guitton, ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú.
Bernadette Chiracová bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii USA a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019.
Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departementu Corrze v rokoch 1979 až 2015.
Denník Le Monde o nej napísal, že bola predovšetkým žena so silným charakterom, ktorá rada citovala biblické slová: „Nik nevie ani dňa, ani hodiny.“
Jej uvážlivosť a vždy bezchybný vzhľad z nej postupne urobili osobnosť s verejným vplyvom, píše AFP. V roku 2023 si ju vo filme Bernadette zahrala francúzska herecká legenda Catherine Deneuve. Snímka sa venovala jej rokom vo funkcii prvej dámy.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vzdal Bernadette Chiracovej hold ako „veľkej žene s veľkým srdcom“, ktorá „zanechala stopu v našich dejinách“ a „svojím taktom a odhodlaním zmenila životy mnohých ľudí“.
Macron hovorí, že ovplyvnila nielen región Corrze, ale aj životy miliónov pacientov prostredníctvom svojho dlhoročného a neúnavného pôsobenia na čele nadácie podporujúcej nemocnice.
Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guitton, ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú.