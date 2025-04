Šmyhaľ budúci týždeň odcestuje do USA

Kyjev 18. apríla (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ navštívi budúci týždeň Washington, aby rokoval s vysokopostavenými americkými predstaviteľmi o uzavretí dlho očakávanej dohody o nerastných surovinách. Urobí tak na základe „memoranda o zámere“, ktoré vo štvrtok podpísali USA s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na základe kópie jednostranového memoranda je „cieľom“ oboch krajín ukončiť rokovania do 26. apríla. „Ukrajinský premiér Šmyhaľ navštívi Washington v týždni od 21. apríla, aby sa stretol s ministrom financií USA (Scottom) Bessentom a poskytol podporu záverov technických rokovaní,“ uvádza memorandum, ktoré v piatok zverejnila ukrajinská vláda. „Vyjednávacie tímy by podľa očakávaní mali podať správu o napredovaní do 26. apríla s cieľom ukončiť rokovania do tohto dátumu a čo najskôr podpísať dohodu,“ doplnil dokument.



Predstavitelia USA tvrdia, že posilnenie amerických obchodných záujmov na Ukrajine pomôže do budúcna odradiť Rusko od ďalšej agresie v prípade uzavretia prímeria vo vyše trojročnej vojne, píše AFP.



„Snažíme sa vyriešiť mnohé technické otázky online a písomne, aby sme ich zredukovali na najcitlivejšie otázky, ktoré si budú vyžadovať politické rozhodnutia,“ povedal námestník ukrajinského ministra hospodárstva pre ukrajinskú televíziu Taras Kačka o práci ukrajinského a amerického tímu.



Kyjev a Washington plánovali vo februári podpísať dohodu o strategických surovinách, ktorá by USA zaistila prednostný prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Zmaril ju však spor v Bielom dome medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.



Trump chcel dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden. Ukrajina zase požadovala silné bezpečnostné záruky ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.