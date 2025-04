Šmyhaľ dúfa, že sa dohoda o nerastoch s USA podpíše do 24 hodín

Kyjev/Washington 30. apríla (TASR) - Ukrajina a Spojené štáty by mohli v priebehu nasledujúcich 24 hodín podpísať dohodu o nerastných surovinách, oznámil v stredu ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ s tým, že ešte je potrebné doladiť posledné detaily. Do Washingtonu medzitým smeruje prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády Julija Svyrydenková, píše TASR podľa stanice Sky News.



Nemenovaný zdroj z ukrajinskej vlády ešte pred vyjadreniami Šmyhaľa uviedol, že Kyjev je pripravený spolu s USA uzavrieť dohodu o ťažbe nerastných surovín a k podpisu by mohlo dôjsť ešte v stredu neskoro večer kyjevského času.



Dohodu mali USA a Ukrajina podpísať už koncom februára, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome.



Trump chce dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden.



Obe strany podpísali pred takmer dvoma týždňami memorandum o zámere „dokončiť formálnu dohodu o hospodárskom partnerstve a investičnom fonde na obnovu (Ukrajiny)“. Návrh dohody bol od hádky v Bielom dome prepracovaný a podľa Šmyhaľa pôjde o „skutočne partnerskú dohodu“.



„Investičný fond bude mať rovnaké – päťdesiat na päťdesiat – podiely na riadení aj napĺňaní. Príspevky budú v hotovosti a americká strana si bude môcť novú vojenskú pomoc započítať ako svoj vklad do fondu,“ povedal Šmyhaľ v ukrajinskej televízii. Washington podľa jeho slov upustil od svojej požiadavky, aby sa do fondu zahŕňala aj doterajšia pomoc USA.



Denník The Financial Times medzičasom prišiel s informáciou, že obe strany na poslednú chvíľu narazili na prekážky. Nezhody údajne nastali, keď tím amerického ministra financií Scotta Bessenta Svyrydenkovej na ceste do Washingtonu povedal, že by mala byť „pripravená podpísať všetky dohody, alebo sa vrátiť domov“.



Američania podľa FT chcú, aby Ukrajinci v stredu podpísali rámcovú aj podrobnú zmluvu o financovaní, ktorá by zavŕšila úplnú dohodu o nerastných surovinách. Podľa nemenovaných ukrajinských predstaviteľov to však nepôjde, pretože dohodu o investičnom fonde musí pred podpisom ratifikovať ukrajinský parlament.