Šmyhaľ: MAAE vyšle expertov do jadrových elektrární na Ukrajine

Paríž 13. decembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v utorok uviedol, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) súhlasila s vyslaním svojich kontrolórov do jadrových elektrární na území Ukrajiny vrátane Rusmi obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Misie sú zamerané na zabezpečenie elektrární a zaznamenávanie všetkých pokusov o ich vonkajšie ovplyvňovanie, najmä ostreľovanie ruskými agresormi," uviedol Šmyhaľ vo vyhlásení zverejnenom po stretnutí so šéfom MAAE Rafaelom Grossim v Paríži.



Tímy MAAE budú vyslané do Záporožskej, Rivnenskej, Chmeľnyckej, Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne a do odstaveného reaktora v Černobyle, uviedol Šmyhaľ bez uvedenia konkrétnejšieho času. Počas stretnutia zopakoval výzvu na "demilitarizáciu" ZAES, čo označil za prioritu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



V Rusmi obsadenej ZAES pracuje misia MAAE od septembra a neustále monitoruje situáciu.



"Závod je stále vo veľmi neistej situácii," povedal Grossi pred stretnutím s ukrajinským premiérom. "Začali sme skúmať spôsoby, ako posilniť ochranu elektrárne (v Záporoží) a predovšetkým dosiahnuť dohodu, do ktorej sa bude musieť, samozrejme, zapojiť aj ruská strana," dodal.