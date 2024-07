Šmyhaľ: Munícia z českej iniciatívy sa už používa na fronte

Praha 16. júla (TASR) - Časť z prvej dodávky munície, ktorú Česko v rámci muničnej iniciatívy v júni doručilo Ukrajine, sa podľa ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa už používa na bojisku. Povedal to po skončení spoločného rokovania českej a ukrajinskej vlády v Prahe. Zároveň oznámil, že na Ukrajine vznikne nový závod na výrobu munície v spolupráci s českou firmou Sellier & Bellot, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prvých 50.000 kusov munície je už na Ukrajine a časť tejto munície sa práve teraz používa na bojisku a likviduje ruských okupantov. Dúfame tiež v spoločné projekty na výrobu munície v Česku a na bezpečných miestach na Ukrajine," povedal Šmyhaľ. Ďalším z plánovaných projektov je podľa neho spoločná oprava vrtuľníkov na území ČR.



"Prosili sme o veľmi konkrétnu pomoc. ČR je výrobcom špeciálnych zariadení a súčiastok, ktoré sú pre nás dôležité," povedal ukrajinský premiér s tým, že od českej vlády žiadal politickú podporu, aby Ukrajina bola pre tieto firmy prioritná a aby sa kontrakty, ktoré majú s inými krajinami, odložili.



Ministri podpísali päť memoránd a viacero medzirezortných dohôd vrátane dvoch v oblasti obrany. Okrem závodu na výrobu munície vznikla aj dohoda na výrobe pušiek Bren 2 medzi Českou zbrojovkou a ukrajinskou spoločnosťou.



Šmyhaľ potom českému premiérovi odovzdal čestné uznanie za "mimoriadny osobný prínos a posilnenie vojenskej kapacity Ukrajiny v obrane proti barbarskej ruskej agresii, za podporu ukrajinského ľudu v boji za mier a demokratické hodnoty".



Fiala zdôraznil, že hoci Ukrajinci musia proti ruskej prevahe bojovať sami, potrebujú na to dodávky západných zbraní, a to v "nezmenšenej miere".



"Rusko môže byť privedené k rokovaciemu stolu len vtedy, keď uvidí, že vojensky nemá šancu uspieť. V tomto zmysle musíme Ukrajine pomáhať," povedal predseda českej vlády.



Okrem spoločného rokovania vlád sa uskutočnilo aj viacero bilaterálnych rokovaní medzi niektorými ministerstvami vrátane českého rezortu priemyslu a obchodu a ukrajinského ministerstva energetiky. ČR má podľa českého rezortu záujem na tom, aby vznikol takzvaný stredoeurópsky vodíkový koridor na prepravu vodíka vyrobeného na Ukrajine. Cieľom je zaistiť jeho dodávky do EÚ a zároveň posilniť energetickú bezpečnosť Ukrajiny a jej integráciu do európskej energetickej siete.



"Koridor prepojí Ukrajinu s priemyselnými regiónmi v Nemecku. V súvislosti s výstavbou tejto kľúčovej vodíkovej infraštruktúry prebieha štvorstranné rokovanie o memorande so zástupcami Slovenska a Nemecka," dodalo české ministerstvo.



Česká a ukrajinská vláda spolu rokovali po druhýkrát. Prvé medzivládne konzultácie sa uskutočnili na konci októbra 2022 v Kyjeve.