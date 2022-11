Šmyhaľ: Na Ukrajine je vykurovaná takmer polovica objektov

Kyjev/Londýn 4. novembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v piatok informoval, že k dnešnému dňu je na Ukrajine vykurovaná takmer polovica objektov.



"Dnes je takmer polovica objektov na celej Ukrajine napojená na teplo. Ide o školy, škôlky, nemocnice, bytové domy," povedal Šmyhaľ na rokovaní ukrajinskej vlády, ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Najviac vykurovaných objektov je podľa premiéra v Žytomyrskej, Zakarpatskej a Charkovskej oblasti. V Kyjeve je teplo dodávané do 78 percent budov.



"V podzemných zásobníkoch plynu je dostatok zdrojov. Nahromadilo sa 14,5 miliardy kubických metrov plynu. Vzhľadom na očakávané zahraničné dodávky sú tieto objemy dostatočné na to, aby sme prekonali vykurovaciu sezónu," citovala Šmyhaľa agentúra Interfax-Ukrajina, dodala RFE/RL.



Šmyhaľ pritom v utorok na zasadnutí vlády upozornil, že Rusko bude pokračovať v pokusoch o zničenie ukrajinského energetického systému, zásobovania vodou a teplom.



Podľa Šmyhaľa ukrajinské vedenie rokuje so zahraničnými partnermi o možnosti zvýšenia dodávok zariadení na obnovu infraštruktúry, ako aj mobilných zdrojov na výrobu elektriny a tepla.



Informoval, že 12 krajín už súhlasilo s takouto pomocou a mnohé iné Ukrajine pomohli už aj predtým, keď prevádzkovatelia energetických systémov niektorých európskych krajín v uplynulých ôsmich mesiacoch poskytovali energetickej spoločnosti Ukrenerho všetky potrebné zariadenia. "Preto máme a budeme mať rezervy na obnovu všetkého, čo bolo zničené," dodal premiér.