Šmyhaľ: Poškodené elektrárne stále nedodávajú dostatok energie
Autor TASR
Kyjev 13. februára (TASR) - Bez ohľadu na rastúce teploty ukrajinské elektrárne poškodené ruskými útokmi stále nedodávajú dostatok elektrickej energie na pokrytie potrieb ukrajinských občanov. Vo štvrtok na to upozornil minister energetiky Denys Šmyhaľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predpokladaná maximálna spotreba je v súčasnosti 16,4 gigawattu, pričom Ukrajina má k dispozícii len 12,3 gigawattu, informoval Šmyhaľ na zasadnutí parlamentného výboru pre energetiku. Z tohto objemu 7,5 gigawattu vyprodukovali jadrové elektrárne, zhruba dva gigawatty pochádzajú z dovozu, 1,6 až 1,7 gigawattu vyprodukovali slnečné elektrárne a zvyšných 800 megawattov tepelné elektrárne.
Minister dúfa, že na jar začnú viac elektriny vyrábať aj vodné elektrárne a potencionálne rezervy vidí aj Rivnenskej jadrovej elektrárni.
DPA pripomína, že pre nedostatočné dodávky sú milióny Ukrajincov bez elektriny aj viac ako 20 hodín denne. Zlepšenie situácie sa do jari neočakáva.
V uplynulom období územie Ukrajiny zasiahli silné mrazy a z viacerých miest hlásili teploty hlboko pod mínus 10 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách energetické potreby krajiny stúpli na 18 gigawattov.
