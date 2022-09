Šmyhaľ potvrdil, že Kyjev podpísal žiadosť o zrýchlený vstup do NATO

Kyjev 30. septembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v piatok potvrdil, že spoločne s prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom podpísali žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a britského denníka The Guardian.



Ukrajinský premiér v príspevku na sociálnej sieti Twitter ďalej napísal, že "Ukrajina bráni demokraciu, princípy slobody a celý civilizovaný svet" a dokázala, že je dôstojným a spoľahlivým spojencom.



Zelenskyj pri podpise žiadosti uviedol, že proces "zrýchleného" vstupu do NATO je možný. Ako príklad uviedol Fínsko a Švédsko, ktoré tento rok začali proces vstupu do Aliancie bez akčného plánu členstva (MAP). "Je to spravodlivé. Je to spravodlivé aj pre Ukrajinu. Ide o upevnenie toho, čo sme už dosiahli a aké sú naše hodnoty, na úrovni zmluvy," povedal Zelenskyj v prejave, z ktorého citovala jeho kancelária.



"Chápeme, že si to vyžaduje súhlas všetkých členov Aliancie. A preto, kým sa to deje, ponúkame realizáciu našich návrhov týkajúcich sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a celú Európu v súlade s Kyjevským bezpečnostným paktom, ktorý bol vypracovaný a predložený našim partnerom," dodal.



Zelenskyj povedal, že Ukrajina a spojenci si dôverujú, pomáhajú a navzájom sa chránia. "Toto je Aliancia. De facto. Dnes sa Ukrajina uchádza o to, aby to bolo aj de iure," uviedol.