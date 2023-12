Šmyhaľ predstavil nové zákony, ktoré majú uľahčiť povolávanie vojakov

Kyjev 26. decembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ predstavil dva nové zákony, ktoré majú uľahčiť povolávanie nových vojakov na front. Tých Ukrajina naliehavo potrebuje v bojoch proti Rusku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Postupy v mobilizácii treba pre prebiehajúcu inváziu Ruska "zlepšiť", uvádza sa v jednom z dvoch návrhov zákonov zverejnených v noci na utorok. Návrhy boli predstavené po tom, čo ukrajinská armáda požiadala o posily na frontoch.



Podľa novej legislatívy bude požadovaný vek pre záložníkov znížený z 27 na 25 rokov, čo armáde poskytne prípadne až vyše 400.000 mladých mužov.



Okrem toho muži, ktorí boli predtým pokladaní za nespôsobilých slúžiť v ozbrojených silách, majú byť znova preverení.



V budúcnosti Ukrajinci vo veku 18 až 60 rokov, ktorí podliehajú povinnosti slúžiť v armáde, sa budú musieť zapísať do armádneho registra a pravidelne v ňom aktualizovať informácie o sebe.



Na registračnú adresu budú tiež zasielané výzvy na odvod a nástup do armády, bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu muža - a nielen poštou, ako je to v súčasnosti. Takže výzvy sa dostanú aj k mužom v zahraničí.



Druhý zákon sprísni tresty za neposkytnutie informácií v armádnom registri. A ignorovanie predvolaní bude viesť k trestom odňatia slobody namiesto pokút.



Nedodržiavanie predpisov registrácie môže viesť k zhabaniu auta, zmrazeniu bankových účtov a zákazu získať pôžičky.



Ukrajinci žijúci v zahraničí budú môcť od konzulátov dostať nové doklady totožnosti, len ak budú evidovaní v armádnom registri.



Návrhy zákonov môžu byť ešte pozmenené.



Aj keď parlament návrhy schváli, veto prezidenta Volodymyra Zelenského sa nepokladá za nepravdepodobné. Nedávno totiž označil zrýchlenie mobilizácie za citlivú záležitosť, aj kvôli súvisiacim nákladom.



Podľa Zelenského sa armáda snaží povolať pol milióna nových vojakov do vojny proti Rusku, ktorú spustila Moskva pred vyše 22 mesiacmi.