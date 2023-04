Šmyhaľ rokoval s Austinom o vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Washington 12. apríla (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ sa stretol v stredu v Pentagóne s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, aby hovorili o vojenskej pomoci pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Hovorili o "prioritách bezpečnostnej pomoci ako napríklad vzdušnej obrane a delostrelectve a výcviku ukrajinských ozbrojených síl", uvádza Pentagón vo vyhlásení.



"Minister Austin ocenil statočnosť Ukrajincov a potvrdil, že podpora Spojených štátov bude pokračovať tak dlho, ako bude treba," dodal americký rezort obrany.



Televízia CNN citovala Šmyhaľa, ktorý počas stretnutia zopakoval požiadavku o dodanie amerických stíhačiek F-15 a F-16 a striel s dlhou dráhou doletu. "Túto vojnu vyhráme, no aby sme to dosiahli rýchlejšie a s menším počtom obetí, Ukrajina potrebuje intenzívnu vojenskú podporu," uviedol Šmyhaľ po anglicky.



Austin podľa CNN nekomentoval konkrétne požiadavky Ukrajiny, no prisľúbil, že Spojené štáty rozšíria na svojom území produkciu vojenských prostriedkov pre Ukrajinu.