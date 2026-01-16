< sekcia Zahraničie
Šmyhaľ: Rusi počas vojny zaútočili už na každú elektráreň na Ukrajine
Bývalého premiéra Šmyhaľa do funkcie ministra energetiky na druhýkrát schválil ukrajinský parlament len v stredu.
Autor TASR
Kyjev 16. januára (TASR) - Na Ukrajine nezostala ani jedna elektráreň, na ktorú by ruské jednotky počas vojny ešte nezaútočili. Uviedol to v piatok podpredseda ukrajinskej vlády a minister energetiky Denys Šmyhaľ, píše TASR na základe správy agentúry RBK-Ukrajina.
„Tisíce megawattov výroby energie boli vyradené. Nikto na svete sa nikdy nestretol s takouto výzvou. Napriek tomu náš energetický systém zostáva neporušený, dispečeri (spoločnosti) Ukrenerho nad ním udržujú kontrolu, hoci sú nútení zavádzať výrazné obmedzenia spotreby,“ uviedol Šmyhaľ.
„Situácia je veľmi zložitá. V niektorých mestách a regiónoch prípravy zlyhali. Počas týchto dvoch dní vo funkcii som videl, že príliš veľa vecí stagnuje. Teraz obnovíme poriadok v zrýchlenom režime a zrýchlime procesy,“ doplnil minister.
Bývalého premiéra Šmyhaľa do funkcie ministra energetiky na druhýkrát schválil ukrajinský parlament len v stredu. Krátko pôsobil aj ako minister obrany, na čele tohto rezortu ho nahradil bývalý minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov.
Za ministra energetiky navrhol Šmyhaľa 3. januára ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministerstvo bolo neobsadené od novembra, keď z jeho čela parlament odvolal Svitlanu Hrynčukovú po prevalení korupčného škandálu s označením Midas, v ktorom ide o podozrenia z rozsiahleho rozkrádania v ukrajinskom energetickom sektore.
Podľa agentúry RBK-Ukrajina je situácia s dodávkami elektriny najzložitejšia v Kyjeve, Odese, Dnepropetrovskej a Charkovej oblasti a v regiónoch pozdĺž frontovej línie. Obmedzenia sa týkajú domácností, podnikov i priemyslu.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v piatok uviedol, že pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru zostanú školy v ukrajinskom hlavnom meste zatvorené minimálne do 1. februára. Metropola má vraj v súčasnosti k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu.
