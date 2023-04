Šmyhaľ: Telefonát Zelenského a Si Ťin-pchinga otvára spoluprácu

Rím 27. apríla (TASR) - Stredajší telefonický rozhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom bol "veľmi plodný" a mohol by otvoriť "novú etapu" spolupráce. Počas štvrtkovej návštevy Ríma to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, informuje TASR podľa správy stanice CNN.



"Som si istý, že tento rozhovor otvára novú etapu našej spolupráce a vzťahov s Čínskou republikou," povedal ukrajinský premiér. Podľa neho telefonát je veľmi dobrým začiatkom pre "rozvoj budúcich vzťahov" oboch krajín.



Stredajší telefonát Siho so Zelenským bol vôbec prvým rozhovorom medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.



Na ich rozhovor medzičasom reagovala aj Moskva. "Sme pripravení privítať všetko, čo môže urýchliť ukončenie konfliktu na Ukrajine a to, že Rusko dosiahne všetky svoje ciele," povedal vo štvrtok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že komunikácia medzi oboma lídrami je "výsostnou záležitosťou" Číny a Ukrajiny.