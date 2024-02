Šmyhaľ telefonoval s Tuskom o protestoch poľnohospodárov na hraniciach

Kyjev 15. februára (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ hovoril vo štvrtok telefonicky s poľským rezortným kolegom Donaldom Tuskom o situácii na spoločných hraniciach, ktorá je napätá v dôsledku protestov poľských poľnohospodárov. Informuje o agentúra PAP odvolávajúca sa na Šmyhaľov príspevok na platforme X.



Blokádami na hraniciach chcú poľskí poľnohospodári obmedziť dovoz lacných tovarov z Ukrajiny, ktoré ohrozujú ich zárobkovú činnosť. Kyjev ich obviňuje, že takto škodia aj ukrajinskej obrane pred ruskou inváziou.



"Hovorili sme aj o náraste rozsahu dovozu, a to najmä dovozu obilia z Ruskej federácie a iných tzv. tretích krajín do Európskej únie," uviedol ďalej Šmyhaľ. Zdôraznil, že "Ukrajina a Poľsko by mali spojiť svoje sily, aby bránili vstupu ruských výrobkov na európsky trh". Šmyhaľ v príspevku poďakoval Poliakom za "ich silnú podporu počas vojny" s Ruskom.



Ukrajinský premiér v rozhovore s Tuskom spomenul "nešťastný incident, pri ktorom sa vysypalo ukrajinské obilie". Zároveň navrhol, aby sa v tejto situácii hľadalo prostredníctvom dialógu na úrovni vlád oboch krajín riešenie, ktoré pomôže ukrajinským poľnohospodárom, ale neuškodí poľským.



Protestujúci poľnohospodári na poľskej strane hraničného priechodu pri obci Dorohusk zastavili 11. februára tri nákladné autá, otvorili ich návesy a obilie z nich vysypali na cestu. Kyjev incident odsúdil. Poľský minister poľnohospodárstva Czeslaw Siekierski sa za konanie farmárov ospravedlnil.