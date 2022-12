Šmyhaľ: Ukrajina potrebuje ešte tisícky generátorov, aby zvládla zimu

Kyjev 17. decembra (TASR) - Ukrajinským podnikom sa podarilo doviezť už viac ako pol milióna generátorov, podľa piatkových slov ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa sú však potrebné tisícky ďalších, a to väčších a výkonnejších, aby sa Ukrajine podarilo prekonať zimu. Informuje o tom spravodajská stanica Sky News.



Ukrajina trpí už od októbra v dôsledku ruských útokov čoraz častejšími výpadkami či obmedzeniami dodávok prúdu.



Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho po piatkovej - v poradí už deviatej - vlne ruských útokov na energetické zariadenia uviedla, že opravy a teda aj obnovenia dodávok energie budú trvať dlhšie ako pri predošlých útokoch.



Šmyhaľ na piatkovom zasadnutí vlády uviedol, že Ukrajina bude potrebovať na zvládnutie zimy viac generátorov. Malí aj strední ukrajinskí podnikatelia už do krajiny doviezli 500.000 malých generátorov. Na to, aby Ukrajina prekonala zimu, však bude podľa jeho slov potrebných ešte približne 17.000 silnejších, respektíve výkonnejších generátorov. "Dúfame, že časť z týchto potrieb pokryjeme s pomocou našich partnerov," dodal premiér.