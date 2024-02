Šmyhaľ: Ukrajina potrebuje rakety dlhého dosahu a ďalšiu muníciu

Tokio 20. februára (TASR) - Ukrajina potrebuje rakety dlhého dosahu a ďalšiu muníciu na ukončenie ruskej invázie, uviedol v utorok ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Ukrajina má moderné vybavenie, cvičí vojakov a bojuje podľa štandardov NATO, uviedol Šmyhaľ na tlačovej konferencii v Tokiu deň po konferencii o obnove Ukrajiny.



"Európske krajiny a Spojené štáty nás úplne podporujú," povedal Šmyhaľ. Poukázal však na to, že Ukrajina potrebuje viac rakiet s dlhým dosahom pre obranu vzdušného priestoru. "Bohužiaľ, (Rusi) majú teraz prevahu vo vzduchu, a to, bohužiaľ, vedie k istým dôsledkom... No musím povedať, že od našich partnerov sme nedostali nijaké odmietnutie na dodávky vojenského vybavenia," povedal premiér.



Keď Ukrajina začne v priebehu tohto roka nasadzovať stíhačky F-16, "budeme schopní situáciu na bojisku vyvážiť a bude to pre nás jednoduchšie," povedal Šmyhaľ. V súčasnosti je však podľa neho vzhľadom na nedostatok delostrelectva s dlhým dosahom a rakiet najväčšou hrozbou omeškanie sľúbených dodávok.



USA pokračujú vo výcviku ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 aj napriek zastaveniu financií pre inú vojenskú pomoc. O schválení nového balíku pomoci v hodnote 95 miliárd dolárov americký Kongres stále nerozhodol. Pomoc pre Ukrajinu je pred blížiacim sa druhým výročím začiatku invázie odsúvaná aj v iných krajinách vzhľadom na narastajúce finančné náklady.



Japonsko dúfa, že svojou konferenciou poskytne impulz pre globálnu podporu Ukrajiny v čase, keď sa pozornosť medzinárodného spoločenstva odkláňa ku konfliktu v Pásme Gazy. Japonsko sa pritom sústredí predovšetkým na pomoc pri obnove Ukrajiny vzhľadom na ústavné obmedzenia o poskytovaní zbraní.



Na konferencii bolo podpísaných vyše 50 dohôd a Japonsko sa zaviazalo poskytnúť v rámci pomoci Ukrajine 15,8 miliardy jenov (97,5 milióna eur). Budú určené na odmínovanie a nevyhnutné rekonštrukčné projekty v energetickom a dopravnom sektore. Šmyhaľ privítal novú pomoc Japonska a uviedol, že Ukrajina chápe obmedzenia japonskej politiky pri vývoze zbraní. V utorok ukončí svoju trojdňovú návštevu Japonska.