Šmyhaľ: Útoky poškodili všetky ukrajinské tepelné a vodné elektrárne

Kyjev 10. decembra (TASR) - Obyvatelia Ukrajiny musia počas zimných mesiacov očakávať výpadky energie, keďže mnohé ukrajinské elektrárne sú v dôsledku ruských útokov poškodené. V piatok to vyhlásil ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hoci je podľa Šmyhaľa situácia v súčasnosti pod kontrolou, dodal, že "poškodené sú všetky tepelné a vodné elektrárne v krajine".



Premiér tiež uviedol, že útoky poškodili aj približne 40 percent ukrajinskej vysokonapäťovej rozvodnej siete, preto sú "na väčšine územia Ukrajiny stále značné obmedzenia dodávok elektriny".



Hlavnou prioritou ukrajinskej vlády bude podľa Šmyhaľových slov elektrina pre kritickú infraštruktúru vrátane zdravotníctva, kúrenia a dodávok vody. Vláda sa bude ďalej sústrediť na vojenskú infraštruktúru, následne na prístup k elektrine pre kľúčové podniky a až na štvrtom mieste sú dodávky energie pre civilné obyvateľstvo.



Na rovnaké problémy poukázal aj šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj. Vyhlásil, že nedostatok elektriny by sa dal čiastočne vyriešiť napríklad dovozom zo zahraničia, nie je to však konečné riešenie situácie.



Kudryckyj vo štvrtok uviedol, že Rusi vypálili na rozvodnú sieť Ukrajiny celkovo už viac než 1000 striel a rakiet. Poznamenal však, že sieť aj napriek veľkému poškodeniu stále funguje.