Šmyhaľ vyzval na dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot

Kyjev 12. decembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ vyzval spojencov na dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot, ako aj ďalších obranných systémov, aké Kyjevu už predtým dodali Nemecko a Francúzsko. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry AP.



AP pripomína, že systémy Patriot dosiaľ Ukrajine nedodala žiadna krajina. Tento krok by pravdepodobne znamenal eskaláciu napätia s Ruskom.



Šmyhaľ v nedeľnom rozhovore pre francúzsku stanicu LCI povedal, že Ukrajina potrebuje aj zásoby delostreleckých granátov a moderných tankov. Rusko podľa jeho slov každý deň na ukrajinské ciele vypáli 50.000 až 70.000 striel. Dodal, že "každý deň potrebujeme aspoň tretinu z tohto množstva".



Ako ďalej uviedol, Rusko chce cielenými útokmi na kľúčovú infraštruktúru docieliť zaplavenie Európy ukrajinskými utečencami.



Rusko začalo intenzívne útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru od októbra. Kremeľ tvrdí, že ide o odvetu za útok na Kerčský most spájajúci pevninské Rusko s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym. Most 8. októbra značne poškodil výbuch.



V Paríži sa tento týždeň koná konferencia o obnove Ukrajiny zameraná na koordináciu medzinárodnej pomoci.