Británia školí ukrajinských sudcov na procesy s ruskými vojakmi

Londýn 14. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo poskytne školenia ukrajinským sudcom, aby mohli viesť procesy voči ruským vojakom obvineným z vojnových zločinov. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice Sky News.



Prvá skupina sudcov už minulý týždeň absolvovala školenia na tajnom mieste a ďalší sa na nich zúčastnia v najbližších mesiacoch. Generálna prokurátorka pre Anglicko a Wales Victoria Prentisová pre Sky News povedala, že cieľom je zabezpečiť súdne konania s páchateľmi zverstiev počas stále pokračujúceho konfliktu na Ukrajine.



"Ja a celá britská vláda sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, na zabezpečenie výkonu spravodlivosti," povedala Prentisová na konferencii o právnej reakcii na ruskú vojnu na Ukrajine. Textovú predlohu jej prejavu zverejnila 9. decembra na svojej oficiálnej webovej stránke britská vláda.



Prentisová pripomenula, že viac než 40 krajín v júli v Haagu, kde sa nachádza sídlo Medzinárodného trestného súdu (ICC), podpísalo politickú deklaráciu o vzájomnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní vojnových zločinov na Ukrajine.



Školenia zabezpečuje Howard Morrison, britský sudca, ktorý v rokoch 2011–2021 pôsobil na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) v Haagu. Zúčastniť by sa na nich malo celkovo 90 ukrajinských sudcov.



Väčšina procesov s ruskými vojakmi obvinenými z vojnových zločinov by sa mala uskutočniť v Británii. Prvé z nich sa začali v máji a doteraz bolo uznaných za vinných 14 ruských vojakov, sumarizuje Sky News. Úrady však zaznamenali viac než 43.000 údajných zločinov.



Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská na konci novembra v prejave k členom britského parlamentu Britániu vyzvala, aby pomohla pri zriadení "osobitného tribunálu", pred ktorým by sa Rusko zodpovedalo za vojnové zločiny a terorizmus.



Medzinárodný trestný súd už začal vojnové zločiny na Ukrajine vyšetrovať. Zelenská spolu s manželom – ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským – však uviedli, že špeciálny tribunál, fungujúci súbežne s ICC, by sa mohol zaoberať zločinmi vo väčšom rozsahu.