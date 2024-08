Snahy o zostavenie koaličnej vlády v Belgicku vedie politik Prévot

Brusel 26. augusta (TASR) - Po minulotýždňovom neúspechu zostaviť koaličnú vládu predsedom Novej flámskej aliancie (N-VA) Bartom De Weverom ustanovil belgický kráľ Filip za nového sprostredkovateľa koaličných rokovaní lídra frankofónnej kresťanskodemokratickej strany Zapojení Maxima Prévota. Ten v pondelok pokračoval v snahách dohodnúť sa čo najskôr na zostavení vlády, informuje spravodajca TASR.



Okrem N-VA a Zapojených sú súčasťou rokovaní aj flámska sociálnodemokratická strana Vooruit, flámski kresťanskí demokrati (CD&V) a frankofónne liberálne Reformné hnutie (MR).



Premiér flámskej regionálnej vlády Jan Jambon, zo strany N-VA, v pondelok pre belgické médiá vyhlásil, že koaličné rozhovory pokračujú a zostáva už "len jedna prekážka", ktorú treba vyriešiť a týka sa projektu daňovej reformy, ktorý predložil De Wever. Spornú otázku zdaňovania kapitálových výnosov minulý týždeň odmietli liberáli z MR aj sociálni demokrat z Vooruit.



Prévot bol v piatok poverený kráľom úlohou zosúladiť pozície piatich strán po tom ako De Wever neuspel. Predseda MR Georges-Louis Bouchez rovnako v piatok naznačil, že okrem zdaňovania kapitálových výnosov pre liberálov sú problematické aj ďalšie body daňovej reformy, avšak Jan Jambon bol v pondelok optimistickejší a spresnil, že problémový je už len jeden bod .



"Len pri jednom bod narážame na ťažkosti v tomto rozsiahlom dokumente. Pokúsime sa to vyriešiť, Dúfajme, že sa to podarí ešte tento týždeň," povedal Jambon, ktorého slová citovala tlačová agentúra Belga.



Prévot má predložiť kráľovu správu o výsledku zostavovania vládnej koalície o týždeň, v pondelok 2. septembra.



Belgicko drží svetový rekord v dĺžke zostavovania vlády, najdlhší proces trval 541 dní, a to v rokoch 2010 a 2011.