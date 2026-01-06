Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Zahraničie

Sneh a dážď si na Balkáne vyžiadali obeť, záplavy a výpadky prúdu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počas víkendu v Sarajeve napadlo takmer 40 centimetrov snehu.

Autor TASR
Záhreb 6. januára (TASR) - Husté sneženie a silné dažde spôsobili výpadky dodávok elektrického prúdu a záplavy v niektorých častiach Balkánu. V Bosne a Hercegovine zomrela na následky zranení súvisiacich s počasím jedna žena. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Počas víkendu v Sarajeve napadlo takmer 40 centimetrov snehu. V pondelok zomrela v tamojšej nemocnici žena na následky zranení po páde stromu pod váhou snehu, uviedla polícia.

Desiatky dedín v susednom Srbsku zostali v dôsledku sneženia bez elektriny. Štátna televízia RTS informovala, že úrady vyhlásili v niektorých regiónoch núdzový stav.

V Belehrade po silnom snežení padali pod váhou snehu stromy a konáre na zaparkované autá a srbská meteorologická služba varuje pred intenzívnymi zrážkami v niekoľkých regiónoch aj počas stredy. V okolí mesta Mostar na juhu Bosny a Hercegoviny sa po silnom daždi rozvodnilo niekoľko riek a potokov, podobne na východe krajiny úrady vyhlásili núdzový stav v oblasti Zvornik kvôli stúpajúcej rieke Drina.

Lejaky zasiahli aj Kosovo a Čiernu Horu, v Albánsku boli evakuované pre hrozbu záplav desiatky domov.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny