Sneh a dážď si na Balkáne vyžiadali obeť, záplavy a výpadky prúdu
Počas víkendu v Sarajeve napadlo takmer 40 centimetrov snehu.
Autor TASR
Záhreb 6. januára (TASR) - Husté sneženie a silné dažde spôsobili výpadky dodávok elektrického prúdu a záplavy v niektorých častiach Balkánu. V Bosne a Hercegovine zomrela na následky zranení súvisiacich s počasím jedna žena. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Počas víkendu v Sarajeve napadlo takmer 40 centimetrov snehu. V pondelok zomrela v tamojšej nemocnici žena na následky zranení po páde stromu pod váhou snehu, uviedla polícia.
Desiatky dedín v susednom Srbsku zostali v dôsledku sneženia bez elektriny. Štátna televízia RTS informovala, že úrady vyhlásili v niektorých regiónoch núdzový stav.
V Belehrade po silnom snežení padali pod váhou snehu stromy a konáre na zaparkované autá a srbská meteorologická služba varuje pred intenzívnymi zrážkami v niekoľkých regiónoch aj počas stredy. V okolí mesta Mostar na juhu Bosny a Hercegoviny sa po silnom daždi rozvodnilo niekoľko riek a potokov, podobne na východe krajiny úrady vyhlásili núdzový stav v oblasti Zvornik kvôli stúpajúcej rieke Drina.
Lejaky zasiahli aj Kosovo a Čiernu Horu, v Albánsku boli evakuované pre hrozbu záplav desiatky domov.
