Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Zahraničie

Sneh a ľad narušili dopravu v USA

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pre nepriazeň počasia zrušili v krajine dosiaľ viac než 15.000 letov.

Autor TASR
Washington 25. januára (TASR) – Viac ako milión odberateľov v Spojených štátoch bol v nedeľu bez elektriny v dôsledku nepriaznivého zimného počasia. Sneženie a poľadovica by vo veľkej časti krajiny mali pretrvať do pondelka, informovali agentúry AP a DPA.

Pre nepriazeň počasia zrušili v krajine dosiaľ viac než 15.000 letov.

Najviac zasiahnuté boli štáty v južnej časti USA ako Tennessee, kde bolo bez elektriny vyše 300.000 odberateľov, Texas, Mississippi and Louisiana. V priebehu nedeľa meteorológovia predpovedali zhoršenie situácie aj na severovýchode, v New Yorku, Filadelfii či Washingtone, kde môže napadnúť 30 až 60 centimetrov snehu.

V najbližších dňoch tiež očakávajú príchod veľmi nízkych teplôt, čo spôsobí nebezpečné podmienky pre dopravu a infraštruktúru, uviedla Národná meteorologická služba (NWS). Skomplikovať to môže aj obnovenie dodávok elektriny.

Silné sneženie predpovedali v oblasti rieky Ohio na severovýchode, kým juhovýchod a pobrežie Atlantiku bude ohrozovať „katastrofálne hromadenie ľadu“.

V oblastiach, pre ktoré platili výstrahy, žije približne 190 miliónov ľudí, teda viac ako polovica obyvateľov Spojených štátov. Viaceré štáty USA už vopred vyhlásili mimoriadny stav. Úrady ľudí vyzvali, aby necestovali z domu, ak je to možné.

Vo Washingtone obyvateľov odporučili, aby mali pripravené baterky a aby si nabili mobilné telefóny. Podľa televízie NBC News zariadili vo všetkých piatich mestských obvodoch New Yorku centrá, kde sa môžu prísť obyvatelia ohriať. V New Yorku tiež budú v pondelok zatvorené školy.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude