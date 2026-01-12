Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sneh a ľad spôsobili rozsiahle rušenie letov na letisku vo Frankfurte

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Frankfurt 12. januára (TASR) - Letisko vo Frankfurte zrušilo v pondelok ráno desiatky letov po tom, čo snehové zrážky a námraza narušili jeho prevádzku, uviedol prevádzkovateľ letiska Fraport. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala pre časti spolkovej krajiny Hesensko - kde sa nachádza aj frankfurtské letisko - varovanie pred nepriaznivým počasím.

Z vyše 1000 letov naplánovaných na prvý deň v týždni muselo byť zrušených až 98 už v skorých ranných hodinách, uviedla pre agentúru DPA hovorkyňa spoločnosti. Dodala, že počet zrušených letov sa v závislosti od vývoja situácie môže ešte zvýšiť.

Zástupcovia letiska informovali, že zimné údržbové práce prebiehajú na celom letisku vrátane vzletových, pristávacích a rolovacích dráh, pričom na parkoviskách lietadiel je v prevádzke 34 odmrazovacích vozidiel.

Cestujúcim bolo odporučené, aby sa vzhľadom na poveternostné podmienky dostavili na letiskový terminál najmenej tri hodiny pred odletom.
