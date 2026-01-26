< sekcia Zahraničie
Sneh a ľad sužujú Nemecko - v Berlíne zamrzli električkám troleje
Autor TASR
Berlín 26. januára (TASR) - Tlaková níž so silným snežením a mrznúcim mrholením spôsobila v pondelok v Nemecku mnohým vodičom, cestujúcim i chodcom značné problémy. Navyše, Nemecká meteorologická služba (DWD) predpovedá na nasledujúce dni snehové i dažďové zrážky, pričom mrznúci dážď sa očakáva najmä v strednom Nemecku, informuje TASR na základe správy DPA.
Vlakové spojenie medzi Berlínom a Stralsundom, ako aj medzi Berlínom a Rostokom pozastavili. Meškania a odrieknutia sa dotkli tiež vlakov ICE a Intercity v oblasti Rýn-Mohan, v okolí Stuttgartu, Ulmu, ako aj na trati Hamburg-Hannover, oznámila spoločnosť Deutsche Bahn. Zamrznuté výhybky spôsobili veľké problémy v Dolnom Sasku.
Studený front so zrážkami prechádzal cez Nemecko od nedeľného večera od juhozápadu. Na zľadovatených cestách došlo v noci z nedele na pondelok k stovkám nehôd. Vo väčšine prípadov išlo len o škody na majetku, viacero ľudí utrpelo ľahké zranenia. Len v spolkovej krajine Durínsko zaznamenala polícia počas ôsmich hodín 97 dopravných nehôd, v Sasku-Anhaltsku viac ako 100 nehôd. Nepriazeň počasia spôsobovala značné problémy aj v Bavorsku a v Dolnom Sasku.
Vzhľadom na ľadový obal, ktorý sa na trolejom vedení vytvoril vo veľmi krátkom čase, museli v Berlíne dočasne zastaviť električkovú dopravu. Na trati uviazlo približne 40 električiek. „Mrznúci dážď spôsobil v krátkom čase zamrznutie trolejového vedenia. Je to nevídaná situácia, s takým niečím sme sa doteraz nikdy nestretli,“ povedala hovorkyňa berlínskej dopravnej spoločnosti BVG, ktorú agentúra cituje. V Berlíne ovplyvnili obmedzenia aj nadzemné linky metra.
V dôsledku komplikácií, ktoré v metropole krajiny spôsobil mrznúci dážď, museli v pondelok ráno nakrátko posunúť aj odchod nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na jednodňovú pracovnú cestu do Lotyšska a Švédska.
