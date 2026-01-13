< sekcia Zahraničie
Sneh a mráz v Poľsku paralyzovali dopravu
Na juhu Poľska spôsobili mrazivé podmienky komplikácie na cestách.
Autor TASR
Varšava 13. januára (TASR) - Silné sneženie, vietor a mráz v uplynulých dňoch ochromili dopravu vo viacerých regiónoch Poľska. Meteorológovia z Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) v utorok vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred poľadovicou, silným mrazom a intenzívnym snežením. V krajine došlo k narušeniu leteckej dopravy aj k zablokovaniu úsekov diaľnic, informuje v utorok varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na juhu Poľska spôsobili mrazivé podmienky komplikácie na cestách. Diaľnica A4 v Sliezsku v smere na Vroclav bola v pondelok neprejazdná po kolízii kamióna. Na severe krajiny bola dočasne zablokovaná aj cesta DK20 po hromadnej nehode.
Na letisku v Gdansku bolo od sobotného večera zrušených alebo presmerovaných 14 letov, vrátane spojov do Štokholmu, Amsterdamu, Frankfurtu a Varšavy. Podobné problémy hlásilo aj varšavské letisko Fryderyka Chopina, kde viaceré lietadlá boli odklonené do Poznane či Vroclavi. Letiskové dráhy bolo potrebné opakovane čistiť od snehu a vykonávať odmrazovanie lietadiel.
IMGW varoval pred silným mrazom vo východných regiónoch, najmä v Podleskom a Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, a pred mrznúcimi zrážkami na západe krajiny. V horských oblastiach južného Poľska môže napadnúť 10 až 15 centimetrov nového snehu, v Pomoransku na severe krajiny miestami až 30 centimetrov.
Hasiči počas víkendu zasahovali 69-krát v súvislosti s hustým snežením a silným vetrom. Upozornili na potrebu odstraňovania snehu a cencúľov z budov a varovali pred vstupom na zamrznuté jazerá a rieky. V súvislosti s chladným počasím sa vyskytlo aj viacero prípadov otravy oxidom uhoľnatým, pričom jedna osoba zomrela.
Meteorológovia predpovedajú, že mráz a snehové prehánky sa udržia aj v nasledujúcich dňoch, pričom na severe a juhu krajiny môže dôjsť k ďalším dopravným komplikáciám.
Na juhu Poľska spôsobili mrazivé podmienky komplikácie na cestách. Diaľnica A4 v Sliezsku v smere na Vroclav bola v pondelok neprejazdná po kolízii kamióna. Na severe krajiny bola dočasne zablokovaná aj cesta DK20 po hromadnej nehode.
Na letisku v Gdansku bolo od sobotného večera zrušených alebo presmerovaných 14 letov, vrátane spojov do Štokholmu, Amsterdamu, Frankfurtu a Varšavy. Podobné problémy hlásilo aj varšavské letisko Fryderyka Chopina, kde viaceré lietadlá boli odklonené do Poznane či Vroclavi. Letiskové dráhy bolo potrebné opakovane čistiť od snehu a vykonávať odmrazovanie lietadiel.
IMGW varoval pred silným mrazom vo východných regiónoch, najmä v Podleskom a Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, a pred mrznúcimi zrážkami na západe krajiny. V horských oblastiach južného Poľska môže napadnúť 10 až 15 centimetrov nového snehu, v Pomoransku na severe krajiny miestami až 30 centimetrov.
Hasiči počas víkendu zasahovali 69-krát v súvislosti s hustým snežením a silným vetrom. Upozornili na potrebu odstraňovania snehu a cencúľov z budov a varovali pred vstupom na zamrznuté jazerá a rieky. V súvislosti s chladným počasím sa vyskytlo aj viacero prípadov otravy oxidom uhoľnatým, pričom jedna osoba zomrela.
Meteorológovia predpovedajú, že mráz a snehové prehánky sa udržia aj v nasledujúcich dňoch, pričom na severe a juhu krajiny môže dôjsť k ďalším dopravným komplikáciám.