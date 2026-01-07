< sekcia Zahraničie
POČASIE V EURÓPE: Sneh a mrazy komplikujú dopravu
Na letisku Charlesa de Gaulla bolo zrušených približne 100 letov a ďalších 40 spojov neodletelo z letiska Orly.
Budapešť 7. januára (TASR) - Hasiči v Maďarsku v utorok zasahovali pri komplikáciách v doprave na zasnežených a šmykľavých cestách po celej krajine v 323 prípadoch. Podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu to uviedlo v stredu riaditeľstvo Úradu civilnej ochrany (OKF) na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na pomoci uviaznutým osobným autám, nákladným autám a autobusom sa podieľalo celkovo 654 profesionálnych hasičov, 40 mestských hasičských zborov, 200 členov dobrovoľných hasičských združení a záchranných organizácií.
Podľa OKF museli na niektorých miestach vyslobodzovať autobusy zapadnuté do snehu, pričom na juhozápadnej diaľnici M7 a štátnej ceste č. 7 komplikovali dopravu uviaznuté kamióny.
Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut v pri severomaďarskej obci Győrújbarát sa ľahšie zranili traja ľudia.
Poľský Tatranský národný park (TPN) v stredu upozornil, že po výdatnom snežení zostáva väčšina chodníkov zasypaná a miestami nie je viditeľný ich priebeh. Na niektorých miestach napadol viac ako meter snehu, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nízka oblačnosť a silný vietor, ktorý vytvoril početné záveje pod stenami a na hrebeňoch, výrazne komplikujú pohyb v horách. Podľa poľského hydrometeorologického ústavu IMGW napadlo v Zakopanom 31 centimetrov snehu a na Kasprovom vrchu 55 centimetrov. V oblasti platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva.
TPN zároveň upozorňuje, že silný mráz a nízka viditeľnosť si vyžadujú skúsenosti s pohybom v zimných podmienkach. Turisti by mali mať kompletné lavínové vybavenie vrátane mačiek, cepínu, prilby a lavínového prístroja a vedieť ho používať. Správa parku tiež dôrazne odrádza od vstupu na zamrznuté hladiny tatranských plies.
Silné sneženie a mráz v stredu ráno výrazne narušili leteckú dopravu v Paríži a jeho okolí. Na letisku Charlesa de Gaulla bolo zrušených približne 100 letov a ďalších 40 spojov neodletelo z letiska Orly, uviedol minister dopravy Philippe Tabarot. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Už v utorok bolo na západe a severe krajiny zatvorených šesť menších letísk. Pre zľadovatené cesty bola v Paríži a priľahlých predmestiach dočasne zastavená aj autobusová doprava. Väčšina liniek metra a prímestskej železnice však funguje bez obmedzení, uviedli dopravné úrady.
Meteorologická služba Météo France vydala výstrahu pred silným snežením a poľadovicou pre 38 z 96 pevninských departementov.
Úrady v okolí Paríža vyzvali obyvateľov, aby sa v stredu vyhli zbytočnému cestovaniu a pracovali z domu, ak je to možné. Počas najvýraznejšej vlny mrazov v Európe tejto zimy už vo Francúzsku zahynulo šesť ľudí.
Zrušené lety, zastavené autobusové spojenia a meškania zaznamenali aj ďalšie krajiny západnej Európy vrátane Holandska, Belgicka a Británie, píše agentúra Reuters.
