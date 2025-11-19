< sekcia Zahraničie
Snehová búrka v Čile si vyžiadala životy piatich turistov
Autor TASR
Santiago 19. novembra (TASR) - Piati turisti zahynuli v čilskom národnom parku Torres del Paine v južnej Patagónii pri silnej snehovej búrke. Informovali o tom v utorok miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Snehová búrka pripravila o životy dvoch Nemcov, dvoch Mexičanov a jedného Brita. Štyroch ľudí, ktorých predtým úrady vyhlásili za nezvestných, sa podarilo nájsť živých.
Vyzdvihnutie pozostatkov turistov sťažuje záchranárom nepriaznivé počasie, ale región Magallanes už začal s príslušnými úradmi rokovať o ich repatriácii.
„Vyjadrujem svoju najhlbšiu sústrasť,“ napísal na sociálnych sieťach čilský prezident Gabriel Boric. „Vedzte, že v týchto ťažkých časoch máte plnú podporu a spoluprácu čilských úradov a inštitúcií,“ dodal.
Guillermo Ruiz, guvernér provincie Última Esperanza, novinárom povedal, že turisti sa stratili v blízkosti kempu Los Perros, kam sa dá dostať iba štvor- až päťhodinovým trekom z najbližšieho miesta prístupného vozidlom.
Oblasť zastihla snehová búrka s vetrom s rýchlosťou viac ako 193 kilometrov za hodinu - porovnateľná s hurikánom tretej kategórie.
