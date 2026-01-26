< sekcia Zahraničie
Snehová kalamita v USA má desiatku obetí
Mrazivé počasie v USA má pretrvávať aj v najbližších dňoch, pričom výstrahy pred extrémnym chladom sa týkajú území obývaných takmer 90 miliónmi ľudí.
Autor TASR
Washington 26. januára (TASR) - V dôsledku snehovej kalamity Fern, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej desať ľudí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Televízia CNN informovala, že obetí je už najmenej 11.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani uviedol, že počas víkendu našli vonku v mrazivých teplotách päť mŕtvych. Aj keď nepotvrdil, že tieto úmrtia sú priamo spôsobené počasím, novinárom povedal, že „niet silnejšieho pripomenutia, aký nebezpečný je extrémny chlad“.
V Texase zase úrady potvrdili tri úmrtia vrátane 16-ročného dievčaťa, ktoré zahynulo pri nehode na saniach. Dve osoby zomreli na podchladenie v Louisiane.
Mrazivé počasie v USA má pretrvávať aj v najbližších dňoch, pričom výstrahy pred extrémnym chladom sa týkajú území obývaných takmer 90 miliónmi ľudí. Bez dodávok elektriny je stále viac ako 800.000 domácností.
V Tennessee, kde sneh a ľad poškodil elektrické vedenia, zostalo bez dodávok vyše 300.000 domácností, zatiaľ čo v Louisiane, Mississipi a Georgii – kde sú takéto snehové kalamity menej časté – zaznamenali viac ako 100.000 výpadkov elektriny v každom štáte.
Úrady od Texasu po Severnú Karolínu a New York vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. „Nevychádzajte na cesty, ak to nie je absolútne nevyhnutné,“ uviedla texaská divízia krízového riadenia na sociálnej sieti.
V nedeľu sa snehová kalamita presúvala na severovýchod a priniesla sneh či mrznúci dážď do hustejšie obývaných miest vrátane Philadelphie, New Yorku a Bostonu. Najmenej 20 štátov a hlavné mesto USA Washington vyhlásili stav núdze. Federálne úrady v pondelok zatvorili svoje kancelárie.
Niekoľko hlavných letísk vo Washingtone, Philadelphii a New Yorku zrušilo takmer všetky lety na celý deň. Podľa portálu flightaware.com od soboty zrušili v USA už viac ako 19.000 prichádzajúcich i odchádzajúcich letov.
Prezident Donald Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti napísal, že „situáciu budeme stále sledovať a udržiavať kontakt so všetkými štátmi počas tejto búrky. Buďte v bezpečí a zostaňte v teple“!
