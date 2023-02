ZIMNÉ POČASIE V CHORVÁTSKU: Snehová víchrica skomplikovala dopravu

Záhreb 27. februára (TASR) - Stovky ľudí strávili v Chorvátsku uplynulú noc v autách, na čerpacích staniciach či v zriadených prijímacích centrách. Dôvodom bola snehová víchrica, ktorá tam cez víkend spôsobila dopravný kolaps a časti krajiny dokonca odrezala od zvyšku sveta. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Náhla zmena počasia, ku ktorej prišlo po viacerých pomerne teplých dňoch, skomplikovala dopravu aj v susedných krajinách – Srbsku a Bosne. Západ Srbska sa pritom ocitol bez elektrického prúdu a prerušená tam bola aj železničná doprava do susednej Čiernej Hory.



Chorvátske úrady v pondelok informovali, že cesty vedúce k pobrežiu Jadranského mora zostávajú pre sneh a silný vietor naďalej zatvorené v oboch smeroch. Pri diaľnici sa tak tvorili zástupy zaparkovaných áut či autobusov čakajúcich na ďalší vývoj situácie.



Približne 300 ľudí zostalo cez noc v niektorom z prijímacích centier, ktoré boli zriadené z dôvodu vzniknutej situácie, ako informovala Natalia Turbičová z úradu na zvládanie mimoriadnych situácií v stredochorvátskom meste Gračac. Dodala, že mnohí ďalší prenocovali v súkromných ubytovacích zariadeniach v oblasti.



Súkromná chorvátska televízia HRT informovala, že stovky ľudí, ktorým sa nepodarilo dostať do prijímacích stredísk, zostali vo svojich autách či autobusoch, prípadne strávili noc na čerpacích staniciach, kde viacerí z nich spali na zemi či na stoličkách.



Najdramatickejšia bola situácia v Chorvátsku, obdobné problémy však hlásili aj zo západu Srbska a niektorých horských oblastí Bosny. Srbská štátna železničná spoločnosť informovala, že vlaky do Čiernej Hory nepremávali, a to najmä pre popadané stromy a problémy s výpadkami prúdu v oblasti pri hraniciach.



V noci na pondelok boli podľa správ srbských médií bez elektriny mestá Prijepolje a Bajina Bašta na západe krajiny.



Silné sneženie a vietor spomalili dopravu aj v celej Bosne, najmä však v jej hornatých oblastiach. Problémy tam spôsobujú i zosuvy pôdy a popadané stromy. Miestne úrady vyzvali ľudí na zvýšenú opatrnosť.