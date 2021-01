Vyčíňanie snehovej víchrice v Španielsku neprežili traja ľudia

Madrid 9. januára (TASR) - Víchrica Filomena, ktorá v týchto dňoch zasiahla Španielsko a v sobotu paralyzovala život v Madride, si vyžiadala už tri obete na životoch.



Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v sobotu varoval, že "stále máme pred sebou ťažké hodiny", pričom vyzval Španielov, aby zostali doma, pokiaľ je to možné.



Záchranárom sa - aj za pomoci armády - podarilo od piatkového večera do bezpečia dostať viac ako 1500 ľudí, ktorí vo svojich autách uviazli na cestách v obzvlášť ťažko zasiahnutom regióne Madrid.



Podľa agentúry DPA mnohí Madridčania vyšli v sobotu do ulíc, aby sa guľovali alebo podnikali iné zábavné aktivity so snehom, ktorý miestami dosahoval výšku až 60 centimetrov.



Filomena zúri v Španielsku od štvrtka. Očakáva sa, že nepriaznivé počasie bude pokračovať minimálne do nedele večera, a to najmä v Madride, v centrálnej a východnej časti krajiny.



Tlaková níž priniesla do krajiny nielen výdatné sneženie, ale aj dažďové zrážky so silným vetrom. Na mori sa tvoria vysoké vlny.



DPA dodala, že od soboty do odvolania je mimo prevádzky letisko v Madride i lokálna železničná sieť. Železničná spoločnosť RENFE bola nútená zrušiť spoje na viacerých tratiach. Zlú situáciu hlásia na vyše 400 cestných komunikáciách rôzneho typu.