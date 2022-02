Snemovňa českého parlamentu opäť schválila novelu pandemického zákona

Praha 18. februára (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok opätovne schválila novelu pandemického zákona, ktorú minulý týždeň odmietol Senát. TASR o tom informuje na základe správ kanála ČT24.



Za novelu hlasovalo 104 zo 187 prítomných poslancov, proti ich bolo 82 a jeden sa zdržal. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. Opozičné strany ANO a SPD zákon nepodporili. Na prehlasovanie veta Senátu bolo potrebných najmenej 101 hlasov, pričom vládna koalícia má v snemovni 108 poslancov. Novelu teraz dostane na podpis prezident Miloš Zeman.



Schváleniu zákona v snemovni podľa servera Novinky.cz predchádzala 37-hodinová debata, ktorú spôsobili obštrukcie SPD. Jej predseda Tomio Okamura napríklad rečnil až šesť hodín v kuse. Okrem iného sa sťažoval, že minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) sa vyhráža núdzovým stavom v prípade, že by pandemický zákon neprešiel. Koalícia následne Okamurovi vzala slovo, čo opozícia označila za nezákonné.



"Pandemický zákon nikomu nespôsobuje žiadne príkoria, v žiadnom prípade neobmedzuje občanov," povedal Válek s tým, že ide iba o poistku v prípade, že by sa objavila nebezpečná mutácia koronavírusu, napísal server iDNES.cz.



Novela pandemického zákona rozširuje možnosti vydávania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Zároveň sa predlžuje jeho platnosť z konca februára do konca novembra. Úradom dáva právomoc nariadiť testovanie na covid prakticky u všetkých skupín ľudí vrátane predškolákov. Taktiež umožňuje obmedzenia počtu návštevníkov na podujatiach, skracovanie otváracích hodín prevádzok či ukladanie povinnosti nosiť respirátor.