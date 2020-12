Snemovňa lordov ratifikovala obchodnú dohodu s EÚ

Londýn 31. decembra (TASR) - Členovia hornej komory britského parlamentu schválili ratifikačný zákon k pobrexitovej obchodnej dohode s Európskou Úniou. Zákon vstúpi do platnosti po tom, čo dostane formálny súhlas kráľovnej Alžbety II. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Britský premiér Boris Johnson v stredu podpísal pobrexitovú dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom.



Spomínaný dokument do Londýna dopravili na stíhačke britského Kráľovského letectva (RAF) z Bruselu, kde ju v stredu ráno podpísali Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Johnson na dokument pridal svoj podpis krátko po tom, ako Dolná snemovňa schválila - v pomere hlasov 521 k 73 - ratifikačný zákon k zmieňovanej dohode.



Vyjednávači oboch strán oznámili 24. decembra dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu po náročných deväťmesačných rokovaniach. Platiť bude - zatiaľ predbežne - od 1. januára.



Potrebný je tiež súhlas Európskeho parlamentu, ktorý na prijatie dokumentu do konca roka už nemal dostatok času. Rozpravu o dohode začne o niekoľko týždňov - v januári - a hlasovanie sa očakáva vo februári alebo v marci.



Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktorá má takmer 1250 strán, upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára. Jej uzavretie umožnilo, aby obchod medzi oboma stranami pokračoval bez ciel a s čo možno najmenšími bariérami aj po prelome roka, keď Británia opustí jednotný trh Európskej únie. Dokument upravuje aj ďalšie témy - napríklad rybolov či spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy, justície a polície.