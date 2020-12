Snemovňa odhlasovala zvýšenie finančnej pomoci Američanom na 2000 USD

Washington 29. decembra (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov v pondelok schválila opatrenie, ktoré v čase pandémie koronavírusu zvýši priamu finančnú pomoc Američanom zo 600 dolárov na 2000 dolárov. Informovali o tom svetové médiá vrátane tlačovej agentúry DPA.



Dolná komora amerického Kongresu schválila opatrenie pomerom hlasov 275 k 134, pričom s demokratmi hlasovalo "za" aj 44 republikánov.



Opatrenie, ktoré presadzoval republikánsky prezident USA Donald Trump, potrebovalo v Snemovni reprezentantov dvojtretinovú väčšinu, aby mohlo prejsť.



Väčšina demokratov hlasovala za toto zvýšenie, pričom väčšina republikánov sa vyslovila proti nemu.



Teraz pôjde do Senátu, kde sa voči nemu očakáva odpor senátnych republikánov.



Ak opatrenie Senát neschváli, mnoho ľudí v USA dostane finančný stimul 600 dolárov, ktorý bol zahrnutý do návrhu zákona o celkovej pandemickej pomoci vo výške 900 miliárd dolárov - Trump ho po niekoľkých dňoch odkladania nakoniec v nedeľu 27. decembra podpísal.



Kongres schválil spomínaný návrh zákona minulý týždeň, spolu s ďalším návrhom zákona o financovaní vládnych úradov vo výške 1,4 bilióna dolárov, ale Trump niekoľko dní odmietal návrh zákona o pandemickej pomoci podpísať. Argumentoval, že priame stimulačné platby Američanom by mali byť zvýšené zo 600 na 2000 dolárov.



Trumpova požiadavka, aby bol stimulačný príspevok zvýšený na 2000 dolárov, prekvapila mnohých pozorovateľov, pretože prezident išiel proti požiadavkám mnohých republikánov v Kongrese a aj proti členom svojej vlastnej administratívy, ktorí boli zapojení do rokovaní o stimulačnom balíku.



Demokratickí zákonodarcovia prevažne argumentovali, že ľudia v USA, ktorí majú počas pandémie veľké ekonomické ťažkosti, potrebujú viac ako 600-dolárovú pomoc.