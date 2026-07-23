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Snemovňa opäť schválila rezolúciu vyzývajúcu na koniec vojny s Iránom
Senát USA bude o vlastnom návrhu rezolúcie obmedzujúcej Trumpove právomoci v Iráne hlasovať neskôr vo štvrtok.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok opäť schválila rezolúciu požadujúcu ukončenie vojny s Iránom. Nezáväzné uznesenie o vojnových právomociach prezidenta Donalda Trumpa prešlo dolnou komorou Kongresu už druhýkrát, naposledy začiatkom júna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Snemovňa v pomere hlasov 214 ku 208 do veľkej miery symbolicky vyzvala Trumpa, aby požiadal Kongres o súhlas s pokračovaním vedenia vojny s Iránom. Rezolúcia demokratov bola schválená tesnou väčšinou vďaka štyrom republikánom. Prevažná časť Republikánskej strany ale podporila vojnu a hlasovala za odovzdanie vojnových právomocí Kongresu do rúk Trumpa.
USA koncom februára zaútočili na Irán „bez objasnenia misie, stratégie a konečného cieľa“, vyhlásila demokratická kongresmanka za štát Washington Pramila Jayapalová, ktorá predložila uznesenie v snemovni.
Senát USA bude o vlastnom návrhu rezolúcie obmedzujúcej Trumpove právomoci v Iráne hlasovať neskôr vo štvrtok.
Republikánsky prezident 10. júla oznámil Kongresu, že USA obnovili vojenský zásah proti Iránu po tom, ako vyhlásil, že sa mesiac trvajúce prímerie skončilo. Prezident musí na základe zákona z roku 1973 upovedomiť Kongres do 48 hodín od začiatku bojových operácií. Oznámením sa zároveň spúšťa 60-dňová lehota, počas ktorej má požiadať Kongres o schválenie použitia ozbrojenej sily alebo vyhlásenie vojny. Zákon umožňuje jednorazové predĺženie lehoty o 30 dní.
Rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie vojny s Iránom prijala Snemovňa reprezentantov USA prvýkrát začiatkom júna. Neskôr ju podporil aj senát.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN varoval, že súčasná situácia na Blízkom východe sa vymyká spod kontroly a dostala sa na pokraj niečoho nepredstaviteľného. „Región sa čoraz viac dostáva do špirály konfrontácie. Jedna kríza živí ďalšiu. Jedna eskalácia spúšťa ďalšiu,“ vyhlásil Guterres. Politické ciele vojny sú podľa neho čoraz viac zatienené samotným konfliktom.
Snemovňa v pomere hlasov 214 ku 208 do veľkej miery symbolicky vyzvala Trumpa, aby požiadal Kongres o súhlas s pokračovaním vedenia vojny s Iránom. Rezolúcia demokratov bola schválená tesnou väčšinou vďaka štyrom republikánom. Prevažná časť Republikánskej strany ale podporila vojnu a hlasovala za odovzdanie vojnových právomocí Kongresu do rúk Trumpa.
USA koncom februára zaútočili na Irán „bez objasnenia misie, stratégie a konečného cieľa“, vyhlásila demokratická kongresmanka za štát Washington Pramila Jayapalová, ktorá predložila uznesenie v snemovni.
Senát USA bude o vlastnom návrhu rezolúcie obmedzujúcej Trumpove právomoci v Iráne hlasovať neskôr vo štvrtok.
Republikánsky prezident 10. júla oznámil Kongresu, že USA obnovili vojenský zásah proti Iránu po tom, ako vyhlásil, že sa mesiac trvajúce prímerie skončilo. Prezident musí na základe zákona z roku 1973 upovedomiť Kongres do 48 hodín od začiatku bojových operácií. Oznámením sa zároveň spúšťa 60-dňová lehota, počas ktorej má požiadať Kongres o schválenie použitia ozbrojenej sily alebo vyhlásenie vojny. Zákon umožňuje jednorazové predĺženie lehoty o 30 dní.
Rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie vojny s Iránom prijala Snemovňa reprezentantov USA prvýkrát začiatkom júna. Neskôr ju podporil aj senát.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN varoval, že súčasná situácia na Blízkom východe sa vymyká spod kontroly a dostala sa na pokraj niečoho nepredstaviteľného. „Región sa čoraz viac dostáva do špirály konfrontácie. Jedna kríza živí ďalšiu. Jedna eskalácia spúšťa ďalšiu,“ vyhlásil Guterres. Politické ciele vojny sú podľa neho čoraz viac zatienené samotným konfliktom.