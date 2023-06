Snemovňa pokarhala kongresmana Schiffa, mal klamať o Trumpovi a Rusku

Washington 22. júna (TASR) - Snemovňa reprezentantov USA v stredu pokarhala demokratického kongresmana Adama Schiffa z Kalifornie za vyjadrenia smerujúce na adresu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa počas vyšetrovania jeho údajných vzťahov s Ruskom, ktoré Schiff viedol. Schiff tvrdil, že existujú dôkazy o tajnej dohode medzi Trumpovým tímom a Ruskom pred voľbami 2016. Dôkazy sa však napokon nenašli. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Za pokarhanie hlasovalo 213 kongresmanov, 209 bolo proti a šiesti sa hlasovania zdržali. "Reprezentant Schiff úmyselne oklamal svoj výbor, Kongres a Američanov," uvádza sa v uznesení.



Samotné pokarhanie nemá žiadny praktický účinok okrem toho, že zákonodarca ho bude mať vo svojich oficiálnych záznamoch. Na základe tohto uznesenia však etický výbor začne voči nemu vyšetrovanie.



Schiff je v poradí 25. členom Snemovne reprezentantov, ktorý dostal pokarhanie. Podľa vlastných slov však berie toto pokarhanie ako "vyznamenanie". Na budúci rok plánuje kandidovať vo voľbách do amerického Senátu za štát Kalifornia.



Pôvodné uznesenie o pokarhaní minulý týždeň zablokovali viac ako dve desiatky demokratických a republikánskych kongresmanov. Prekážalo im ustanovenie, že v prípade dokázania viny etickým výborom by Schiff musel zaplatiť pokutu vo výške 16 miliónov dolárov. Tento bod napokon z uznesenia vypadol.



Schiff bol jedným z najhlasnejších kritikov Donalda Trumpa, keď americké ministerstvo spravodlivosti a republikánmi vedená Snemovňa v roku 2017 spustili vyšetrovanie Trumpových údajných väzieb na Rusko. Obe vyšetrovania dospeli k záveru, že Rusko zasahovalo do volieb v roku 2016. Dôkazy o tom, že by do toho bol zapletený aj Trump, sa však nenašli.



Ako bývalý demokratický predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby a vedúci vyšetrovania prípadu údajného zneužitia moci zo strany Trumpa je Schiff už dlho jedným z hlavných politickým terčov republikánov, komentuje AP. Krátko po opätovnom získaní väčšiny v Snemovni v tomto roku mu republikáni zablokovali členstvo vo výbore pre tajné služby.