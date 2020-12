Snemovňa prehlasovala veto týkajúce sa návrhu rozpočtu na obranu

Washington 29. decembra (TASR) - Demokratmi ovládaná americká Snemovňa reprezentantov v pondelok drvivou väčšinou prehlasovala veto prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa návrhu zákona o národnej obrane (NDAA). Môže to byť krok smerujúci k prvému prehlasovaniu veta počas Trumpovho pôsobenia v prezidentskom úrade, upozornila tlačová agentúra AP.



Členovia dolnej komory amerického Kongresu hlasovali za prekonanie Trumpovho veta pomerom 322 hlasov k 87, čo je výrazne viac ako potrebná dvojtretinová väčšina. Horná komora Senát, ktorá bude podľa očakávania hlasovať o vete tento týždeň, tiež potrebuje na jeho prehlasovanie dvojtretinovú väčšinu.



Trump odmietol návrh zákona o národnej obrane minulý týždeň. Argumentoval, že legislatíva neobmedzuje spoločnosti vlastniace sociálne médiá ako Twitter či Facebook, ktoré podľa jeho slov boli počas jeho neúspešnej kampane za znovuzvolenie do Bieleho domu zaujaté proti nemu. Trump takisto žiada, aby z navrhovanej legislatívy zmizlo ustanovenie, ktoré umožňuje premenovať vojenské základne nazvané po niekdajších konfederačných generáloch.



Návrh zákona o národnej obrane (NDAA) zahŕňa zvýšenie platov príslušníkov amerických ozbrojených síl o tri percentá a určuje viac ako 740 miliárd dolárov (vyše 608,252 miliardy eur) na armádne programy a výstavbu.



Trumpovo veto návrhu zákona okamžite vyvolalo odsudzujúce reakcie. Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová to označila za "šokujúcu bezohľadnosť, ktorá škodí našim vojakom, ohrozuje našu bezpečnosť a podkopáva vôľu politických strán v Kongrese".



Senátor Jim Inhofe, republikán za štát Ohio a predseda senátneho výboru pre ozbrojené sily, označil návrh zákona za "životne dôležitý pre našu národnú bezpečnosť a našich vojakov". Dodal: "Našim mužom a ženám, ktorí dobrovoľne nosia uniformu, nikdy nesmieme odoprieť to, čo potrebujú - nikdy."