Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu uznala genocídu Arménov

Washington 30. októbra (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov urobila historický krok, keď v utorok schválila uznesenie, ktorým oficiálne uznáva "arménsku genocídu".



Ide o krok, ktorý rozhnevá Turecko, a to v situácii, keď medzi oboma týmito štátmi vládne napätie, konštatovala agentúra AFP.



Uznesenie v hlasovaní podporilo 405 poslancov, proti boli 11, dodala AFP.



Arméni tvrdia, že masové zabíjanie príslušníkov ich národa v rokoch 1915-17 predstavovalo genocídu, čo uznáva asi 30 štátov sveta. Turecko tieto obvinenia z genocídy dôrazne odmieta.



Urobilo tak aj v stredu, keď odmietlo oficiálne uznanie "arménskej genocídy" Snemovňou reprezentantov USA. Ankara súčasne varovala, že Spojené štáty takto riskujú poškodenie väzieb "v dobe mimoriadne citlivej" pre medzinárodnú a regionálnu bezpečnosť.



Ankara hlasovanie označila za "nezmyselný politický krok", ktorého "jediným adresátom" je "arménska lobby a protiturecké skupiny". Vo vyhlásení tureckého ministerstvo zahraničných vecí sa vyjadruje nádej, že "americkí priatelia Turecka, ktorí podporujú pokračovanie aliancie a priateľských vzťahov, spochybnia túto závažnú chybu".



V apríli prezident USA Donald Trump vo svojom vyhlásení venovanom výročiu začatia deportácie Arménov z Konštantínopolu opäť neoznačil túto tragédiu za genocídu.



Jeho predchodca, demokrat Barack Obama, sa vo svojich vyjadreniach k tejto téme tiež vyhol slovu "genocída".



Uznesenia Snemovne reprezentantov a Senátu nie sú právne záväzné a majú skôr poradný charakter. Zákonodarcovia teda vyjadrujú svoj názor na konkrétnu otázku a orgány výkonnej moci majú právo tieto dokumenty ignorovať.



Bývalý viceprezident Joe Biden, nádejný prezidentský kandidát demokratov do prezidentských volieb v roku 2020, privítal hlasovanie o arménskej genocíde a zopakoval, že "uznaním tejto genocídy ctíme pamiatku jej obetí a sľubujeme: nikdy viac".



Privítali ju aj nepolitici, napríklad americká televízna hviezda Kim Kardashianová, ktorá má arménsky pôvod, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter sledovanom 62 miliónmi ľudí napísala: "Je to osobné pre mňa i pre milióny Arménov, ktorí sú potomkami ľudí preživšími genocídu."